«Осколок империи»: в Челябинске выбросили памятник Ленину

Жители Челябинска нашли выброшенный памятник Ленину рядом с пунктом приема металла по улице Механической. Огромный портрет вождя мирового пролетариата в два человеческих роста стоит в кустах, прислоненный к стене.

— Обнаружен невероятной красоты монумент с Лениным. Монолитный атмосферный «осколок империи», — восхищается известный в городе блогер-урбанист Лев Владов.

Активист предлагает спасти памятник и поставить его в каком-нибудь значимом месте. По его словам, было бы очень символично украсить им въезд в Ленинский район или начало проспекта Ленина.

— Не в качестве политического акта, а как музейный экспонат, — отмечает Лев Владов. — Причем прямо так — слегка наклоненным и полуразрушившимся. Ничего не подписывать. Как камень в поле. Будет супер-атмосферное и узнаваемое место. Только не бейте. Просто предлагаю горожанам обменяться мнениями.

Высота плиты — в два человеческих роста. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

В комментариях к посту среди подписчиков урбаниста началось бурное обсуждение советского строя. Одни припомнили Ленину все проблемы тех лет: голод, гражданскую войну. Другие обвинили их в незнании истории.

— Работа хорошая, но уж слишком личность эта неприятна! Хотите сохранить? Сохраните для желающих полюбоваться и запилить селфи, а не для всеобщего обозрения! И не в Ленинском районе! Который тоже бы переименовать, вместе с проспектом, — считает Елена Мустафина.

— Человек, разрушивший русское государство, на чьих руках столько крови, террорист-экспроприатор… Какие памятники, о чем вы вообще? У вас все еще район и проспект назван именем этого мракобеса? 2020 год давно на дворе, верните исторические названия, отдайте дань памяти кому-то или чему-то, что действительно связано с историей города в положительном ключе, — предлагает пользователь под ником Caps Lock.

Еще один подписчик приводит в пример Скалу президентов в США на горе Рашмор, который не вызывает никакого негатива у американцев.

Нашлись и те, кто поддержал идею сохранения исторического наследия. Между тем, один из жителей города высказал опасение, что понадобятся многочисленные согласования.

— Стоит только тронуть «бесхозную» вещь, как тут же найдется хозяин с запретом или администрация выставит кучу пунктов законодательства почему нельзя. Таким образом, многие вещи из прошлого в прошлом и остаются, — пишет Константин Новиков.

Обсуждение продолжается. Сейчас пост собрал уже больше 750 комментариев.

Где стоял памятник, история умалчивает. Мы обратились к краеведу, координатору группы «Архистраж» Юрию Латышеву, но и он развел руками.

— Памятник едва ли типовой. Скорее всего, оригинальный. Предполагаю, что его делали в Челябинске, но по какой-то причине не разместили там, где хотели. Может быть, проходная завода или еще где-то, — отметил Юрий Латышев.

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