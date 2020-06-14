Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 июня 2020 года: даже дубинка не заставила горожан надеть маски — нарушителей все больше

Магнитогорск по-прежнему занимает второе место по количеству заболевших коронавирусом в Челябинской области. С начала эпидемии в городе заразились 940 человек. Больше только в Челябинске — 1359. В четверке лидеров также Златоуст (526) и Миасс (373).

Более половины зараженных в Магнитогорске (512 человек) уже поправились и выписаны из больниц. Однако город продолжает вносить свой печальный вклад в статистику летальных случаев.

За минувшие сутки в Челябинской области от коронавируса погибло рекордное число пациентов: сразу пятеро. Две из них лечились в Магнитогорске. Это 86-летняя женщина и 58-летний мужчина. Для последнего коронавирус был сопутствующей болезнью. Ранее у мужчины случился инфаркт, а на его фоне развилась тяжелая хроническая болезнь.

После скандальной истории с избиением магнитогорца без маски город взял передышку и не балует прессу сенсационными новостями о коронавирусе. Но расслабляться никто не думал. Власти строго следят за порядком и соблюдением режима повышенной готовности. А его губернатор Алексей Текслер, напомним, продлил до 30 июня.

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Полицейские следят за тем, чтобы масочный режим в Магнитке соблюдали простые люди. Напомним, в магазин, в транспорт заходить без маски в эти дни запрещено.

— Количество нарушителей продолжает расти. Около 98% дел рассматриваются в суде и заканчиваются штрафом. И сумма там далеко не маленькая. За невыполнение правил предусмотрены предупреждение или штраф. Для граждан он составляет от одной до тридцати тысяч рублей, — говорят в мэрии.

Если кто-то не хочет надевать маску в транспорте, кондуктор имеет право высадить этого человека.

Также в Магнитогорске ужесточили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах и на рынках.

— Сейчас во время проверок делаем акцент на наличии антисептиков в магазинах, а также перчаток и масок у продавцов. Проверяем разметку, кое-где она уже стерлась. Заметили, что чаще всего расслабляются продавцы местных рынков, — рассказала заместитель главы города Александра Макарова.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 14 июня 2020 года.

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