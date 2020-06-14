Коронавирус в Челябинске, последние новости на 14 июня 2020 года: больницы ждут препарат, убивающий вирус за четыре дня

Вчерашний день поставил очередной антирекорд в ситуации с коронавирусом. Минздрав Челябинской области сообщил сразу о пяти погибших южноуральцах.

Это 67-летний пациент из Челябинска, 86-летняя пенсионерка из Магнитогорска и 84-летний пенсионер из Копейска. Еще двое с диагнозом «коронавирус» скончались от сопутствующих болезней: ушел из жизни 58-летний житель Магнитогорска, перенесший инфаркт, и 82-летний челябинец с лимфолейкозом и ишемической болезнью сердца. Общее число жертв ковид в регионе достигло 77 человек.

Почти рекордным за минувшие сутки был и общий прирост заболевших. Диагноз подтвердился у 149 человек.

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С начала эпидемии в Челябинской области коронавирусом заразилось 4 642 южноуральца. Чуть больше половины уже вылечились — 2 399. Продолжают лечение 2 140 человек.

В субботу стало известно, что коронавирус стал причиной закрытия ресторана «Макдоналдс» в Челябинске. Речь идет о торговой точке в ТРК «Урал». Об этом журналистам КП-Челябинск рассказали сотрудники заведения.

— Примерно в час дня всех отправили по домам, а остальным сказали ни в коем случае не выходить на работу. Нам прислали два списка по 26 человек, которые могли контактировать с этим сотрудникам. Туда попали почти все менеджеры и те, кто работает за прилавком, выходившие на смену 31 мая и 7 июня с 12 до 20 часов, — поведал один из работников на условиях анонимности.

Мы попробовали найти территории области, где давно не было свежих случаев заражения, а все больные уже поправились и выписаны из больниц. И такие нашлись!

Это Карабаш, Локомотивный городской округ и Снежинск. Если в ближайшее время здесь никто не заболеет, при школах могут открыть детские лагеря. Оптимистичная ситуация еще в нескольких территориях: в Пластовском, Нагайбакском, Варненском, Еткульском и в Уйском районах болеют считанные единицы. Будем надеяться, что болезнь здесь удалось победить.

А тем временем область возвращается к привычной жизни. В конце недели губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 30 июня. Но при этом режим слегка облегчен.

Так, с понедельника, 15 июня, в Челябинской области должны открыться санатории с медицинской лицензией. А уже с первого июля — все остальные.

На днях в регионе прекратит работу один из трех обсерваторов — «Карагайский бор». После того, как территорию обработают, а сотрудники проведут две недели на самоизоляции, «Карагайский бор» возобновит свою работу как санаторий.

С середины июля, возможно, челябинцы смогут летать за границу. Аэропорт Курчатов попал в список аэровокзалов, откуда в первую очередь будет восстановлено международное сообщение. Однако в самом аэропорту вероятность полетов не комментируют.

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— Решение принимает Росавиация. Говорить о начале полетов за рубеж преждевременно, — полагают в пресс-службе воздушной гавани.

Еще одна хорошая новость: регион ждет поступления нового препарата для лечения коронавируса «Авифавир».

— Препарат был зарегистрирован совсем недавно. Мы знаем о лекарстве, подали заявку. Новое лекарство рассчитывают получить госпитальные базы региона, занимающиеся лечением коронавирусных больных, рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Испытания «Авифавира» показали, что он способен убивать вирус за четыре дня, а за десять дней полностью избавлять от болезни до 90% больных. И пока есть малейший шанс не попасть в эти проценты, просим вас соблюдать осторожность и беречь себя, выходя из дома.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 14 июня 2020 года.

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