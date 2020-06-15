2020-06-14T21:19:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 июня 2020 года: парада не будет, новые антирекорды

Последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 15 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
Поделиться:
Безопасность граждан важнее парадаБезопасность граждан важнее парадаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вторые сутки подряд Челябинская область бьет рекорды по числу новых заболевших коронавирусом. Минздрав сообщил о 169 новых случаев заражения (4 811 всего), это рекорд для региона. Количество выписанных, по сравнению с предыдущими днями, весьма низкое — 35 (2 434 всего). 2 269 южноуральцев по-прежнему находятся под надзором врачей.

Самоизолировалась до того, как это стало мейнстримом: как художница из Челябинска уехала жить в тайгу

00:00
00:00

Погибло пятеро больных, из них только один от сопутствующего заболевания (злокачественное новообразование), у остальных COVID-19 стал основной причиной. Самому молодому умершему было 37 лет. Всего ковид забрал жизни у 82 жителей Южного Урала.

Парада не будет! Власти Челябинской области приняли решение отменить торжественное построение войск и техники в честь 75-летия Великой Победы, празднование которого перенесли на 24 июня. Причиной послужили рекомендации медиков и продление запрета на проведение массовых мероприятий.

Детская поликлиника в Снежинске будет закрыта на карантин, из-за заражения одного из медиков. Информация об этом появилась сегодня, но, как сообщают местные жители, еще в четверг там были замечены дезинфекторы. Вакцинацию и плановые осмотры отменили. Родители недоумевают: как проходить медкомиссию для садиков и лагерей?

Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова

00:00
00:00

Есть и хорошие новости. Недавно было объявлено о регистрации нового лекарства, способного уничтожить вирус за четыре дня. Челябинская область уже подала на него заявку. Если же вы переживали за летний отпуск, то спешим обрадовать: в скором времени появятся билеты на наш юг. Даже и дешевле, чем в прошлом году.

Кроме того, с 15 июня в области открываются базы отдыха, у которых есть медицинская лицензия, а в конце месяца и все остальные. Самым отчаянным предпринимателями предлагают заняться туристическим бизнесом. Базу отдыха у озера Увильды выставили на продажу.

А вот с шопингом ситуация неоднозначная: работать могут только магазины с отдельным входом, но некоторые отделы в торговых центрах уже открылись. Наши корреспонденты обошли крупные ТРК, итоги вас удивят.

Теперь можно участвовать в соревнованиях, но только в безопасном режиме. Например, велогонки. Противников на стартовой линии не будет, заезд проходит в гордом одиночестве. Двигаться предстоит по GPS-меткам, ориентируясь на заранее скачанную в телефон карту. Журналист «Комсомолки» проверил на себе эту идею.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Забыли про ремонт: на трассе М-5 в Челябинской области образовался затор
Ситуация не позволяет: в Челябинске отменили Парад Победы
В Ленинском районе Челябинска чуть не сгорела квартира
В челябинской запретке закрыли детскую поликлинику на карантин по коронавирусу
Организаторы «Том Сойер Фест» в Челябинске выбрали еще один дом для реставрации
Необычный вкус: в Беларуси отправили на проверку специи из Челябинской области
Погода в Челябинске на 15 июня 2020: все в очередной раз изменится
Бабушка и внучка из Челябинской области попали в Книгу рекордов
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июня 2020: пять умерших и серьезный прирост
Уроженка Челябинска стала финалисткой конкурса «Мисс Москва»
В Челябинске выставили на торги казармы бывшего танкового училища
«Воды по колено или меньше»: челябинский урбанист предложил сузить реку Миасс
Погода в Челябинске на 14 июня 2020: задержится ли прохлада
«Такое есть брезгливо»: челябинские феминистки усмотрели отсыл к порносайту в рекламе ларька с бургерами
В Магнитогорске нашли сбежавших из психушки рецидивистов и алкоголика
Коронавирус в Челябинской области по районам: ищем места, где не осталось больных
В Челябинской области умерли пятеро больных коронавирусом: что известно о погибших