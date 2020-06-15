Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 июня 2020 года: парада не будет, новые антирекорды

Вторые сутки подряд Челябинская область бьет рекорды по числу новых заболевших коронавирусом. Минздрав сообщил о 169 новых случаев заражения (4 811 всего), это рекорд для региона. Количество выписанных, по сравнению с предыдущими днями, весьма низкое — 35 (2 434 всего). 2 269 южноуральцев по-прежнему находятся под надзором врачей.

Самоизолировалась до того, как это стало мейнстримом: как художница из Челябинска уехала жить в тайгу 00:00 00:00

Погибло пятеро больных, из них только один от сопутствующего заболевания (злокачественное новообразование), у остальных COVID-19 стал основной причиной. Самому молодому умершему было 37 лет. Всего ковид забрал жизни у 82 жителей Южного Урала.

Парада не будет! Власти Челябинской области приняли решение отменить торжественное построение войск и техники в честь 75-летия Великой Победы, празднование которого перенесли на 24 июня. Причиной послужили рекомендации медиков и продление запрета на проведение массовых мероприятий.

Детская поликлиника в Снежинске будет закрыта на карантин, из-за заражения одного из медиков. Информация об этом появилась сегодня, но, как сообщают местные жители, еще в четверг там были замечены дезинфекторы. Вакцинацию и плановые осмотры отменили. Родители недоумевают: как проходить медкомиссию для садиков и лагерей?

Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Есть и хорошие новости. Недавно было объявлено о регистрации нового лекарства, способного уничтожить вирус за четыре дня. Челябинская область уже подала на него заявку. Если же вы переживали за летний отпуск, то спешим обрадовать: в скором времени появятся билеты на наш юг. Даже и дешевле, чем в прошлом году.

Кроме того, с 15 июня в области открываются базы отдыха, у которых есть медицинская лицензия, а в конце месяца и все остальные. Самым отчаянным предпринимателями предлагают заняться туристическим бизнесом. Базу отдыха у озера Увильды выставили на продажу.

А вот с шопингом ситуация неоднозначная: работать могут только магазины с отдельным входом, но некоторые отделы в торговых центрах уже открылись. Наши корреспонденты обошли крупные ТРК, итоги вас удивят.

Теперь можно участвовать в соревнованиях, но только в безопасном режиме. Например, велогонки. Противников на стартовой линии не будет, заезд проходит в гордом одиночестве. Двигаться предстоит по GPS-меткам, ориентируясь на заранее скачанную в телефон карту. Журналист «Комсомолки» проверил на себе эту идею.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru