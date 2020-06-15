2020-06-14T21:23:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 15 июня 2020 года: больных перестали выписывать, бесплатная раздача одежды

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 15 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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Неоценимая поддержка от текстильной промышленностиНеоценимая поддержка от текстильной промышленностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, в Магнитогорске зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом (949 всего). За прошедшие сутки не выписали ни одного человека. Всего же 512 пациентов выздоровели и покинули больничные палаты.

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212 магнитогорцев продолжают лечение в стационарах, еще 185 амбулаторно. Легкая степень заболевания наблюдается у 202 пациентов, средняя — у 190. Девять человек находятся в реанимации, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. В городе с начала пандемии умерло 19 жителей.

Глава города Сергей Бердников поздравил с профессиональным праздником работников текстильной и легкой промышленности. Особую благодарность Бердников выразил предпринимателям, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом изготовлением масок.

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Социальный проект «Доброодежда» заработал после первых послаблений режима повышенной готовности. Активисты бесплатно раздают одежду нуждающимся, здесь их называют «доброполучателями». Руководитель проекта Дарья Буянкина отметила, что сразу после открытия люди охапками понесли вещи и связала это с вынужденной самоизоляцией, за время которых магнитогорцы успели перебрать гардеробы.

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Магнитогорские велосипедисты открыли сезон. Длина маршрута составила 33 километра, а конечной точкой стала река Гумбейка, на который спортсмены купались и пели песни под гитару. Как пишет «Магнитогорский рабочий», все меры безопасности были соблюдены. Только вот, судя по фотографиям, размещенным в сообществе «Наши покатухи», никакой социальной дистанции не было.

Всего по региону 4 811 (+169 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 2 434 (+35) вылечились. 2 269 человек остаются под наблюдением медиков. Не удалось спасти еще пятеро больных. Всего 82 смертельных случая за весь период пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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