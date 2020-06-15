Каким семьям в Челябинске положены государственные деньги в коронавирусный кризис

Каждый июнь у нас в стране и в регионе проходит под эгидой защиты детей. Но в этом году, сообразно экономической ситуации, следует говорить не только о защите, но о поддержке детей. Точнее, семей с детьми. В Челябинской области предпринят максимум для поддержки южноуральцев в нелегкое время. О том, на что могут рассчитывать жители региона в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Ирина Буторина, министр социальных отношений Челябинской области. Фото: minsoc74.ru

НЕ ЗАКОПАТЬСЯ В БУМАГАХ

— В Челябинской области традиционно работает 17 мер поддержки семей с детьми. В нынешнюю непростую ситуацию по решению губернатора Алексея Текслера приняты очень важные решения. Во-первых, без каких-то заявлений выплачена материальная помощь в пять тысяч рублей на ребенка всем многодетным малоимущим семьям, которые состояли на учете в органах соцзащиты на определенную дату. Выплату получили и одинокие родители, состоящие на учете как малоимущие. Для первой выплаты из бюджета области было направлено более 230 млн рублей. Сейчас, во вторую волну, деньги получат еще 5,5 тыс. семей — еще около 27 млн рублей.

Какие выплаты положены семьям с детьми в коронавирусный кризис, — министр социальных отношений Ирина Буторина 00:00 00:00

Еще одна мера поддержки на время коронавирусной эпидемии — выплата в размере 5330 рублей на ребенка от трех до семи лет, анонсированная президентом. Деньги положены малообеспеченными семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает половины одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В Челябинской области это 10 336 руб.

Это пособие будет выплачиваться в течение года. Старт планировался на июль, однако из-за непростой экономической ситуации начисления идут с 1 июня. Суммы, положенные за январь-май, поступят с июньским пособием в компенсационном порядке.

Для начисления выплаты от родителя требуется только заявление. Все остальные документы запрашиваются органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

Заявления на выплату принимаются на трех площадках: на портале госуслуг, в районных управлениях соцзащиты, в многофункциональных центрах. Обратившихся в регионе — более 70 тыс. человек. Более 80 млн рублей уже направлено семьям.

Средства поступают из федерального и областного бюджетов.

— Органы власти максимально уходят от бюрократизации. Между министерствами и ведомствами существует электронный документооборот. Бывают ли какие-то индивидуальные случаи, когда бумаг от заявителя требуется больше, чем обычно?

— Конечно. Иногда требуется разобрать персональную историю. Сейчас у нас на контроле случай, когда глава семьи работает за рубежом. Есть точечные особенности, когда нет технической возможности запросить дополнительные документы у заявителя. Хотя это, конечно, скорее, исключение из правил.

ПЕРЕЗАГРУЗКА РЕГИОНАЛЬНОГО МАТКАПИТАЛА

— Региональный маткапитал — одна из существенных мер поддержки.

— Очень существенная мера. Региональный маткапитал по инициативе губернатора Алексея Текслера претерпел существенные изменения, что очень радует. В начале года изменился размер капитала — с 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того. Изменилось требование критерия нуждаемости получателей. Если изначально критерием был доход ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, то сейчас — два прожиточных минимума, что существенно расширило круг получателей.

По инициативе губернатора изменен перечень направлений применения маткапитала. Учтены мнения экспертов — многодетных семей, которые получают деньги. Три новых направления: возможность погашения суммы основного долга или процентов при займе на строительство. Кроме того, средства регионального капитала можно направить на возведение жилого дома. Так же маткапитал можно направить на газификацию жилья, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

— Положены выплаты на детей от рождения до трех лет.

— Да, с федеральным компонентом, в размере прожиточного минимума. Есть мера поддержки семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Нуждаемость определяется по двум прожиточным минимумам на каждого члена семьи. Размер пособия — 10,6 тыс. рублей. Выплата входит состав нацпроекта «Демография». Мы очень серьезно следим за тем, чтобы и назначения, и выплаты были бы оперативными.

Есть классическое ежемесячное пособие, которое назначается всем детям в малоимущих семьях до 16 лет. Изменился принцип его назначаемости. Если ранее через три года получения родители должны были подтверждать право на эту меру поддержки, то сейчас пособие назначается ребенку сразу до достижения им 16 лет. Если ребенок продолжает учиться, пособие выплачивается до его 18 лет.

— Как получатели реагируют на нововведения? Приходится ли потенциальных получателей специалистам соцзащиты разыскивать, чтобы напомнить им о праве на поддержку?

— Мамы и папы — люди продвинутые. Новости узнают из Интернета, буквально сразу после их обнародования. Активно пользуются электронным и ресурсами по подаче заявлений. Мы даже с проблемой столкнулись в назначении пособия детям в возрасте от трех до семи лет.

Есть разные способы подачи заявления, и некоторые родители, подстраховываясь, воспользовались сразу всеми. Я понимаю родителей, но скорость обработки заявлений существенно тормозится.

Для отдыха детей из многодетных семей в Челябинской области куплено 9 тыс. путевок в загородные лагеря регионаФото: Евгения ГУСЕВА

ДЛЯ СИРОТ И ОПЕКАЕМЫХ

— Поддержка детей, находящихся под опекой и усыновленных ребятишек: что положено им?

— В ряде нормативных актов у нас продублированы меры поддержки для опекунов и приемных родителей. Но давайте акцент сделаем на отдельных нормах закона, которые касаются этих семей.

Всегда с радостью говорим, что с 1 января 2020 года ежемесячное пособие на ребенка, который воспитывается в приемной или замещающей семье, достиг уровня прожиточного минимума. По инициативе губернатора эта норма в конце 2019 года было внесена в закон. Сейчас размер ежемесячного пособия — 10 661 рублей. Его размер вырос на 40%.

Для приемных семей, которые занимаются воспитанием семей на профессиональном уровне, гарантировано ежемесячное вознаграждение для родителя в 5 300 рублей. Есть дополнительные процентные выплаты в зависимости от ситуации в приемной семье. Например, если в ней воспитываются дети с особенностями развития.

Серьезным подспорьем для семей, воспитывающих детей-сирот, стали единовременные выплаты. Для обустройства спального и рабочего места ребенка в приемной семье положено 30 тыс. рублей. Плюс, с 2016 года действует актуальная мера поддержки в 100 тыс. рублей при устройстве ребенка в приемную семью, если он старше 10 лет; если приемные родители решили заботиться о родных братьях и сестрах; если устраивается судьба ребенка с инвалидностью. Семья на реабилитацию и адаптацию нового члена своей семьи получает отличный стартовый капитал.

— С опозданием на месяц, из-за эпидемии коронавируса в регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Как отдохнут дети-сироты, дети из малоимущих семей?

— Только исключительные обстоятельства в виде прямой угрозы здоровью вынужденно заставили нас пересмотреть график летних оздоровительных смен. Но каждый ребенок имеет право на летний отдых, на каникулы. Потому мы сделаем максимум для того, что все запланированное состоялось. Еще в начале года мы приобрели девять тысяч путевок в местные санатории и загородные лагеря. Цена вопроса — 200 млн рублей, это — деньги областного бюджета. Даты заездов перенесены. По распоряжению губернатора летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июля, со строжайшим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. И по сокращению количества детей в одной комнате, и по требованиям подвоза детей, и по самому функционированию загородных лагерей и санаториев. Списки готовы. Родители в курсе. Главное — нам полностью подготовиться.

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ — 40 МИЛЛИОНОВ

— Пришлось ли региону «распечатать кубышку», чтобы обеспечить выплаты по всем направлениям?

— Губернатор всегда глубоко погружается в историю, будь это комплекс мер для большой категории семей, или индивидуальный случай.

— Как не вспомнить благотворительный счет, открытый по инициативе губернатора в марте, когда по стране и региону пошла эпидемия коронавируса, когда многие потеряли работу.

— Да, тогда губернатор и члены правительства перечислили на счет свои месячные зарплаты. На счет поступило более 40 млн рублей. Эти средства помогли 14 тысячам семей в регионе. Прием заявлений прекращен, но помощь оказывается и сейчас. Точечно деньги перечисляются заявителям.

НА ЗАМЕТКУ

Горячая линия министерства социальных отношений Челябинской области по информированию о мерах социальной поддержки: 8-912-806-84-96. 8-800-550-74-03. 8.00-21.00, ежедневно.

Прием заявок на доставку продуктов питания, оказание иной помощи гражданам возрастом 65+: 8-919-304-63-00, круглосуточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя многодетная семья уже летом получит от государства более 100 тысяч рублей на детей

Подсчитаем все выплаты, которые положены семье с тремя детьми (далее)

Челябинские власти объяснили, как и когда подавать документы на детские выплаты, обещанные Путиным

Порталы госуслуг и Пенсионного Фонда России обвалились под натиском оформить заявку (далее)

Единоразовые выплаты на детей в Челябинске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Средства положены почти всем семьям (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru