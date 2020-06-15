«Карабашмедь» увеличит переработку вторсырья

К 2022 году производительность обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» увеличится на треть. Такие планы озвучило руководство предприятия.

Обогатительная фабрика предприятия специализируется на переработке шлака металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка. Увеличение производительности фабрики связано с планами завода нарастить мощности по выпуску черновой меди до 230 тысяч тонн в год.

После модернизации обогатительная фабрика предприятия сможет перерабатывать на 200 тысяч тонн шлака больше — то есть 800 тысяч тонн шлака в год. Инвестиции в проект составят три четверти миллиарда рублей.

В развитие производства вложат 750 миллионов

— Добиться такой производительности было одной из первостепенных экологических задач предприятия, — комментирует генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин. — С ростом металлургического производства будет образовываться дополнительный объем шлака, который необходимо будет перерабатывать на обогатительной фабрике. За счет вовлечения шлака во вторичный оборот мы сможем сократить объем размещения отходов производства.

В рамках проекта в главном корпусе фабрики увеличится фронт флотации за счет установки дополнительных флотомашин, а в дробильном отделении установят еще одну дробилку большей производительности. Кроме того, будет построено дополнительное здание, в котором разместят оборудование для фильтрации песков и измельчения третьей стадии для получения сырья более высокого класса измельчения. Для фильтрации песков в новом здании также смонтируют два дисковых вакуумных фильтра.

Реконструкцию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» планируют завершить во втором полугодии 2022 года.