2020-06-15T15:41:56+03:00
Коронавирус Covid-19

«Страдает питание мозга»: почему ковидные больные отказываются от госпитализации

Надежда на самолечение часто приводит к летальным исходам
Ирина ФАДЮШИНА
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Пациенты челябинских больниц периодически жалуются на условия содержанияПациенты челябинских больниц периодически жалуются на условия содержанияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области в сводку смертельных случаев от коронавируса все чаще стали попадать молодые люди без хронических заболеваний. Зараженные часто недооценивают свое состояние и надеются вылечиться самостоятельно. Врачи уверяют, что отказ от госпитализации снижает шансы на успешное выздоровление.

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— У больного страдает насыщение кислородом, из-за этого страдает и питание мозга. Где-то человек недооценивает свое состояние, — отметила главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

— Бывает, что у человека уже поражено 50% легких, но он считает, что справится сам, — отмечает главный внештатный специалист минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. — К сожалению, такая наша культура. Понятно, что все мы с вами не любим больницы.

При этом нельзя считать, что зараженные боятся больниц, отмечают в минздраве.

С тех пор, как южноуральцы начали болеть коронавирусом, на повестке дня периодически появляются истории пациентов, недовольных состоянием больничных палат: то невкусная еда, то матрасы с пятнами. Многих возмутили палаты в челябинской «Коммунарке», где, как рассказали медсестры, ставили одно унитазное ведро на палату.

— Вы уверены, что одно на нескольких? У одной кровати стояло одно ведро. Содержимое этого ведра должен осмотреть врач — такая работа инфекционистов. Нужно посмотреть, что вышло из пациента. Давайте уже забудем про эти ведра, — добавила Ольга Агеева.

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Что делать, в обратном случае, когда врач пытается доказать, что вы здоровы? Можно связаться с главврачом больницы, вызвать неотложку или скорую помощь.

— У нас нет предписания брать у всех мазки. Любое ОРВИ подозрительно на ковид, но никто не отменял циркуляцию вирусов, — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезнями минздрава Челябинской области Ольга Сагалова.

Если человек умер из-за того, что ему поставили неверный диагноз или поздно нашли коронавирус, по каждому случаю собирается профильная комиссия, а виновные несут ответственность.

Напомним, за последние дни в Челябинской области регистрируется по несколько смертельных случаев. Среди умерших есть и молодые. Так, сегодня ковидная пневмония унесла жить 24-летнего водителя детской поликлиники. Врачи боролись за его жизнь целый месяц. У молодого человека болела вся семья.

Сегодня стало известно о смерти 47-летней пациентки. Несмотря на то, что основной причиной стал коронавирус, у нее были серьезные проблемы со здоровьем в виде сахарного диабета и ожирения. 34-летний пациент, о смерти которого сообщили накануне, «сгорел» за считанные дни. Как уточнили в минздраве, он обратился к медикам слишком поздно.

Почему тяжело спасти коронавирусных больных и как наступает смерть, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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