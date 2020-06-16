Коронавирус в Челябинске, последние новости на 16 июня 2020 года: почему растет статистика, лучшее время для дорогой покупки и как отдыхаем 24го

За прошедшие трехдневные выходные инфекцию подхватили 244 жителя Челябинска. Под медицинским надзором остаются 1 093 пациента. 27 человек погибли с начала пандемии, один за минувшие сутки. От ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1. Врачи боролись за его жизнь целый месяц. Ранее от коронавируса умерла его мать.

Главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил широкое распространение коронавируса безалаберным отношением людей к опасности. По его словам, санитарные нормы плохо соблюдаются, отчего вирус попадает в коллективы и заболеваемость продолжает стабильно расти.

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 июня 00:00 00:00

Губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральцам в социальных сетях. Глава региона привел ряд примеров, из-за которых возможно не только заболевание, но и последующая смерть, а также призвал избегать массовых скоплений людей.

Несмотря на отмену в городе Парада Победы, 24 июня все равно будет выходным днем. Поэтому можно остаться дома и посмотреть трансляцию марша из Москвы.

А вот голосование по внесению поправок в Конституцию состоится. Важным пунктом было соблюдение всех санитарно-гигиенических требований на участках, подчеркивает губернатор Алексей Текслер. Ранее глава региона распорядился обеспечить возможность отдать голос дома и на даче.

Кризис, пандемия коронавируса, магазины закрыты, однако спрос у южноуральцев на авто премиум сегмента растет. Причиной могут служить опасения граждан: а вдруг потом подорожают? Что примечательно, в столице продажи снизились.

А вот цветы уже подорожали, жалуются челябинцы. Говорят, хризантемы раньше стоили по 70-100 рублей, а теперь 150. Продавцы сваливают вину на голландцев, мол подняли цены. Цветы, конечно, не товар первой необходимости, а все равно не очень приятно. Благо есть альтернатива в виде садовых цветов (мужчинам на заметку).

За минувшие сутки на Южном Урале — 182 новых случая COVID-19, всего 4 993. При этом выписанных пациентов в шесть раз меньше: 29 (2 463 за весь период пандемии). Вновь пять смертельных случаев, всего 87 погибли. Главный внештатный специалист Челябинской области рассказала о том, как умирают больные ковидом. Одной из причин служит самолечение и недооценка вируса — люди попросту не идут в больницы.

Какие выплаты положены семьям с детьми в коронавирусный кризис, — министр социальных отношений Ирина Буторина 00:00 00:00

Не так давно мы писали про закрытую на карантин по коронавирусу детскую поликлинику в Снежинске. Как стало известно сегодня из обращения заведующей поликлиникой Микуровой Алеси, карантина нет, было лишь проведение заключительной дезинфекции, все контактные изолированы. Ранее родители опасались, что останутся без справок для детских садиков и летных лагерей.

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