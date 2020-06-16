2020-06-16T03:57:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 16 июня 2020 года: Парад Победы отменен, 37 млн на лечение больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 16 июня
Юрий МАРИСОВ
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Многие все еще не обзавелись маскойМногие все еще не обзавелись маскойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласно данным оперативного штаба, в Магнитогорске 965 (+16 за минувшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 518 (+6) пациентов выписаны из больницы. 212 магнитогорцев продолжают лечение в стационарах, 188 амбулаторно. Заболевание в легкой форме проходит у 200 горожан, в средней у 195. Девять человек в реанимации, шестеро на аппаратах ИВЛ. Умерло 20 человек, один за прошедшие сутки.

Следом за Челябинском отменили Парад Победы в Магнитогорске. Причины называются те же, что и в столице Южного Урала: угроза дальнейшего распространения инфекции и запрет на массовые мероприятия.

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В инфекционный госпиталь Магнитогорска поступило оборудование на сумму 37 млн рублей. Это два современных аппарата ИВЛ, способных подстраиваться под разные диапазоны дыхания, портативные ультразвуковые аппараты, концентраторы кислорода и многие другие полезные устройства. Напомним, что в начале апреля здесь была развернута госпитальная база, рассчитанная на 182 больничные койки для лечения COVID-19.

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Челябинская область поставила новый антирекорд по заболеваемости, зафиксировано 182 (всего 4 993) новых случая заражения коронавирусом. Вылечившихся за минувшие сутки в шесть раз меньше, всего лишь 29 пациентов (2 463 всего) . Пять смертельных случаев в регионе, за весь период пандемии погибли 87 южноуральцев. Еще один умерший, который не вошел в статистику (вероятно, его учтут сегодня), — 24-летний водитель детской поликлиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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