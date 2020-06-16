«Умные» домофоны могут «помолчать»

Жители Челябинской, Курганской и Свердловской областей теперь могут спать спокойно — в «умных» домофонах компании «Интерсвязь» усовершенствована функция «тихого режима». Теперь с её помощью пользователи могут не только отключать приём звонка на смартфоне, но и настраивать график режима работы домофонной трубки через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город».

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» модернизирует функцию автоматического «тихого режима» на трубках «умных» домофонов компании. Теперь можно выбирать дату и время автоматического отключения и включения звука, задавая график «тихой работы» в нужные для абонента часы.

Молодые семьи с маленькими детьми, и работающие жители многоквартирных домов, для которых отдых особенно важен, часто сталкиваются со звонками в домофон в неудобное время с просьбой открыть дверь подъезда для почтальона, или для забывающих ключи соседей. Иногда гости ошибаются и звонят в чужую квартиру, мешая людям спать.

Во избежание беспокойств пользователи домофонов были вынуждены полностью отключать звук и на смартфоне и домофонную трубку, что создаёт ряд других неудобств. Например, часто горожане её забывают включить утром и могут пропустить важный звонок.

— На рынке домофонов мы работаем около года, и за это время нам удалось существенно улучшить работу технологии «умных» домофонов. В первую очередь мы опираемся на запросы наших абонентов, понимая, какая именно функция наиболее востребована. Режим «тихой работы» именно так и появился. К нам обращались люди с проблемой, что их дети, которые оставили дома ключи, не могут дозвониться, потому что родители забывали вручную включить звук домофона. В течение трёх месяцев мы разрабатывали и тестировали функцию тихого режима, и теперь ей могут пользоваться все обладатели «умных» домофонов от Интерсвязи, — прокомментировал Иван Багаев, руководитель отдела разработки.

Преимущество новой возможности заключается в том, что можно выборочно отключать звук и при звонке в домофон будут срабатывать не все домашние устройства, а только те, через которые удобно открывать дверь.

Напомним, «умные» домофоны компании Интерсвязь позволяют своим пользователям принимать вызов с домофона напрямую на экран смартфона, из-за чего можно не только удалённо открыть дверь, но и увидеть через камеру, кто именно хочет попасть в подъезд.

На данный момент «умными» домофонами компании «Интерсвязь» пользуются около 300 000 семей в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Так же сервис представлен за пределами уральского региона.