2020-06-16T21:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 июня 2020 года: книги отправят на карантин, нет шаманским обрядам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 17 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
Поделиться:
Южноуральцы продолжают нарушать масочный режимЮжноуральцы продолжают нарушать масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Согласно последним данным, в Челябинске зафиксировано 1 716 (+87 за минувшие сутки) случаев заражения COVID-19, из них 757 (+16) пациентов выздоровели. В городе 27 смертельных случаев.

Недавно мы писали о 24-летнем водителе детской поликлиники, погибшем от коронавируса. Умерла и его мать, отец также болен ковидом. Сестра молодого человека находящаяся сейчас в декрете, попросила у челябинцев материальной помощи и буквально за несколько часов ее получила. Местные власти тоже выразили желание помочь, администрация города оплатит похороны, а посильную финансовую помощь семье готов оказать коллектив «Челябмедтранс».

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина

00:00
00:00

Никакого «волшебства» на Аркаиме в день летнего солнцестояния не будет. С 19 по 22 июня на въезде в заповедник будут выставлены посты ДПС, а территорию будут патрулировать силовики. Власти просят любителей эзотерики позаботиться о здоровье своих близких.

Спортивные игры стран-участниц ШОС и БРИКС, ранее перенесенные из-за пандемии коронавируса на 20 июня, состоятся только в следующем году. Причин для переноса несколько: неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире и в регионе, а также связанные с этим сложности в поддержании физической формы у спортсменов.

Что будет с ценами на отдых в России пока закрыты границы, — эксперт по туризму Олег Ежков

00:00
00:00
Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Челябинцы возмущены отсутствием охранников в крупных торговых сетях. По мнению горожан, именно охрана должна контролировать масочный режим у посетителей на предприятии. Многие пренебрегают правилами и приходят в магазин без масок, даже с детьми. Антисептиков нет, покупатели трогают товары без перчаток. В пример горожане приводят пенсионный фонд, посещение которого невозможно без защитного средства, а на входе установлен бесконтактный аппарат с антисептиком.

Оправдание перед учителем «у меня не было книги» больше не сработает. С 17 июня откроется библиотека имени Пушкина, а с 18 июня и все остальные. Разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности. Посидеть в читальном зале не удастся, выдача и прием книг будет в специально отведенной на входе зоне и только по предварительной записи. Возвращенные книги будут помещены в карантин на трое суток.

Количество случаев заражения COVID-19 в области перешло новый рубеж, их теперь 5 131 южноуралец (+138 за минувшие сутки). Из них выздоровела половина пациентов — 2 560 (+97), еще 2 451 продолжает лечение. Четверо не смогли побороть вирус, всего с начала пандемии в регионе умер 91 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт
От Rolls Royce до «Камаза»: чем владеют депутаты челябинской гордумы
В Челябинске смягчили приговор банде коллекторов, возглавляемой тренером по боксу
Челябинский индустриальный парк получил президентский грант
Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео
Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены
Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки
Срок давности истек: суд оправдал экс-главу Челябинской области Дубровского
Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
В Челябинске подожгли модный бар в старинном здании
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Челябинские общественники пригрозили заявиться к Текслеру в день голосования
Гематома на глазу: в Челябинской области водитель маршрутки ударил дверью ребенка
Думали рак, а в горле застрял игрушечный пистолет: медики из Челябинска избавили ребенка от застарелого кашля
Строительство элитного дома на северо-западе Челябинска переросло в уголовное дело
В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином
Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома