Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 июня 2020 года: книги отправят на карантин, нет шаманским обрядам

Согласно последним данным, в Челябинске зафиксировано 1 716 (+87 за минувшие сутки) случаев заражения COVID-19, из них 757 (+16) пациентов выздоровели. В городе 27 смертельных случаев.

Недавно мы писали о 24-летнем водителе детской поликлиники, погибшем от коронавируса. Умерла и его мать, отец также болен ковидом. Сестра молодого человека находящаяся сейчас в декрете, попросила у челябинцев материальной помощи и буквально за несколько часов ее получила. Местные власти тоже выразили желание помочь, администрация города оплатит похороны, а посильную финансовую помощь семье готов оказать коллектив «Челябмедтранс».

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина 00:00 00:00

Никакого «волшебства» на Аркаиме в день летнего солнцестояния не будет. С 19 по 22 июня на въезде в заповедник будут выставлены посты ДПС, а территорию будут патрулировать силовики. Власти просят любителей эзотерики позаботиться о здоровье своих близких.

Спортивные игры стран-участниц ШОС и БРИКС, ранее перенесенные из-за пандемии коронавируса на 20 июня, состоятся только в следующем году. Причин для переноса несколько: неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире и в регионе, а также связанные с этим сложности в поддержании физической формы у спортсменов.

Что будет с ценами на отдых в России пока закрыты границы, — эксперт по туризму Олег Ежков 00:00 00:00

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Челябинцы возмущены отсутствием охранников в крупных торговых сетях. По мнению горожан, именно охрана должна контролировать масочный режим у посетителей на предприятии. Многие пренебрегают правилами и приходят в магазин без масок, даже с детьми. Антисептиков нет, покупатели трогают товары без перчаток. В пример горожане приводят пенсионный фонд, посещение которого невозможно без защитного средства, а на входе установлен бесконтактный аппарат с антисептиком.

Оправдание перед учителем «у меня не было книги» больше не сработает. С 17 июня откроется библиотека имени Пушкина, а с 18 июня и все остальные. Разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности. Посидеть в читальном зале не удастся, выдача и прием книг будет в специально отведенной на входе зоне и только по предварительной записи. Возвращенные книги будут помещены в карантин на трое суток.

Количество случаев заражения COVID-19 в области перешло новый рубеж, их теперь 5 131 южноуралец (+138 за минувшие сутки). Из них выздоровела половина пациентов — 2 560 (+97), еще 2 451 продолжает лечение. Четверо не смогли побороть вирус, всего с начала пандемии в регионе умер 91 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru