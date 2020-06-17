2020-06-16T22:03:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 июня 2020 года: анализы на антитела, выздоровевших больше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 17 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
Поделиться:
Стоимость услуги две тысячи рублейСтоимость услуги две тысячи рублейФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Согласно данным оперативного штаба, в Магнитогорске с начала пандемии подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом (+12 за минувшие сутки). Выздоровели 569 (+61) человек. Продолжают лечение в стационаре 163 больных, еще 199 — амбулаторно. Легкая степень болезни у 205 горожан, средняя — у 154, пятеро находятся в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Полиция продолжает контроль соблюдения масочного режима в городе. Метод борьбы остался прежним — административные протоколы, за прошедшие сутки их было составлено ровно 50. В транспорте скрыться не удастся, сотрудники проверили 65 трамваев, пятеро пассажиров поймали без масок, для одного них это закончилось штрафом.

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина

00:00
00:00

Парад Победы в Магнитогорске отменили, а у жителей возникают вопросы об отдыхе 24 июня. Спешим обрадовать: выходному быть, так как указ президента распространяется на всю страну.

В Магнитогорске начинают тестировать на антитела к коронавирусу. Анализ берется с помощью выявления двух видов иммуноглобулина, находящихся в крови человека. Один из них свидетельствует о наличии инфекции, другой показывает, была ли болезнь раньше и выработку антител. Всего две тысячи рублей и завеса тайны приоткроется. Результат анализа готовится один-два дня.

Самоизолировалась до того, как это стало мейнстримом: как художница из Челябинска уехала жить в тайгу

00:00
00:00
Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

В день летнего солнцестояния на Аркаим не пустят. С 19 по 22 июня все въезды в заповедник перекроют сотрудники ДПС, а территорию будут патрулировать полицейские. В связи с продлением режима повышенной готовности до 30 июня, Аркаим остается закрытым для посещения.

В Челябинской области зарегистрирован 5 131 (+138 за прошедшие сутки) случай заражения коронавирусом, 2 560 (+97) человек выздоровели, 2 451 находится под наблюдением врачей. Четыре южноуральца умерли за минувшие сутки, всего 91 летальный исход в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подарок к окончанию режима: в Челябинске откроется новый термальный курорт
От Rolls Royce до «Камаза»: чем владеют депутаты челябинской гордумы
В Челябинске смягчили приговор банде коллекторов, возглавляемой тренером по боксу
Челябинский индустриальный парк получил президентский грант
Момент жуткого ДТП с грузовиком в Челябинской области попал на видео
Погода в Челябинске на 17 июня 2020: северный ветер несет перемены
Тянемся к знаниям: в Челябинске свою работу возобновляют библиотеки
Срок давности истек: суд оправдал экс-главу Челябинской области Дубровского
Прокуратура начала проверку из-за аварии на М-5 в Челябинской области
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Из всех орудий: в Курганской области вертолетчики открыли сезон тренировочных вылетов
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
В Челябинске подожгли модный бар в старинном здании
АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)
Челябинские общественники пригрозили заявиться к Текслеру в день голосования
Гематома на глазу: в Челябинской области водитель маршрутки ударил дверью ребенка
Думали рак, а в горле застрял игрушечный пистолет: медики из Челябинска избавили ребенка от застарелого кашля
Строительство элитного дома на северо-западе Челябинска переросло в уголовное дело
В Челябинске задержали мигранта, делавшего закладки с героином
Голосуй за Конституцию где хочешь: как в Челябинской области получить открепительный, не выходя из дома