Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 июня 2020 года: анализы на антитела, выздоровевших больше, чем заболевших

Согласно данным оперативного штаба, в Магнитогорске с начала пандемии подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом (+12 за минувшие сутки). Выздоровели 569 (+61) человек. Продолжают лечение в стационаре 163 больных, еще 199 — амбулаторно. Легкая степень болезни у 205 горожан, средняя — у 154, пятеро находятся в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Полиция продолжает контроль соблюдения масочного режима в городе. Метод борьбы остался прежним — административные протоколы, за прошедшие сутки их было составлено ровно 50. В транспорте скрыться не удастся, сотрудники проверили 65 трамваев, пятеро пассажиров поймали без масок, для одного них это закончилось штрафом.

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Парад Победы в Магнитогорске отменили, а у жителей возникают вопросы об отдыхе 24 июня. Спешим обрадовать: выходному быть, так как указ президента распространяется на всю страну.

В Магнитогорске начинают тестировать на антитела к коронавирусу. Анализ берется с помощью выявления двух видов иммуноглобулина, находящихся в крови человека. Один из них свидетельствует о наличии инфекции, другой показывает, была ли болезнь раньше и выработку антител. Всего две тысячи рублей и завеса тайны приоткроется. Результат анализа готовится один-два дня.

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Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

В день летнего солнцестояния на Аркаим не пустят. С 19 по 22 июня все въезды в заповедник перекроют сотрудники ДПС, а территорию будут патрулировать полицейские. В связи с продлением режима повышенной готовности до 30 июня, Аркаим остается закрытым для посещения.

В Челябинской области зарегистрирован 5 131 (+138 за прошедшие сутки) случай заражения коронавирусом, 2 560 (+97) человек выздоровели, 2 451 находится под наблюдением врачей. Четыре южноуральца умерли за минувшие сутки, всего 91 летальный исход в регионе.

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