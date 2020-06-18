Дорога помощь к обеду

Челябинка Екатерина очень удивилась, когда ей позвонили и пригласили для получения набора. Женщина воспитывает ребенка, но сейчас денег катастрофически не хватает — из-за кризиса не стало работы.

— Доход сильно упал, сейчас беру подработки. Пришлось обратиться в соцзащиту за поддержкой, но, честно говоря, не ожидала, что получу помощь, — признается Екатерина.

Продуктовый набор стал для Екатерины приятным сюрпризомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В увесистой коробке восемь килограммов полезных продуктов — консервы, подсолнечное масло, крупы, сладости.

— Сын печенью и конфетам очень будет рад, — добавляет Екатерина, заглядывая в коробку.

Весит коробка восемь килограммовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Раздачу продовольствия в регионе организовал Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК). На помощь могут рассчитывать малообеспеченные, многодетные семьи и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за пандемии. В последние месяцы доля таких граждан выросла. Помимо Челябинска продукты доставляют еще в 16 районов области. В общей сложности помощь получили уже более 30 тысяч семей.

В одиночку такой объем работы не осилить. Фонд сотрудничает с муниципальными службами социальной защиты, очень помогают волонтеры. На них легли хлопоты по разгрузке фур с продуктами, формирование наборов, составление списков нуждающихся, развоз и раздачу продовольствия. Добровольцы помогают потому, что не могут оставаться в стороне. Благотворительный фонд РМК сплотил вокруг себя таких неравнодушных людей. Среди челябинских волонтеров — мама четверых детей Татьяна Антипина. Когда-то ей самой потребовалась помощь со стороны, а потом она решила быть полезной для других.

— В моей жизни шесть лет назад был поворотный момент, когда я потеряла мужа. Осталась одна с маленькими детьми, ипотекой, даже продукты покупать не на что было. И однажды ко мне пришли волонтеры с полными пакетами. Это было, как чудо, — вспоминает Татьяна. — Мне было очень неловко, но я понимала, что для меня это хорошее подспорье.

Татьяна Антипина воспитывает четверых детей и помогает другим семьямФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Позже Татьяна сама начала помогать другим семьям. Несколько родителей объединили усилия и решили поддерживать нуждающимся, чем могут.

— Есть люди, которые в силу обстоятельств попали в трудную жизненную ситуацию, а есть неблагополучные. Часто спрашивают: «Зачем вы им помогаете, они же не ценят?». Но не бросать же детей, а вообще нужно всем протягивать руку помощи, — считает Татьяна. — Удивительно, как один добрый поступок умножается в разы. Были случаи, когда семьи, которых мы поддерживали, потом сами начинали помогать другим, то игрушки от себя подарят, то вещи.

В регионе действует целый комплекс программ поддержки разных категорий населения в период пандемии. При координации с областными властями их курируют разные частные компании и благотворительные организации.

Сортировочный пункт Благотворительного фонда РМК в Челябинске в июне посетили первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер.

— Благодаря РМК мы охватили семьи со взрослыми инвалидами, такие, где есть дети в возрасте 18-19 лет. Формально они уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Но, тем не менее, очень многие мамы обращались, поскольку эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи. Работа идет в режиме горячей линии. Некоторым людям стыдно прийти в органы соцзащиты и попросить о помощи, а такие акции помогают поддержать всех, — подчеркнула первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В интервью журналу Forbes председатель Совета директоров РМК, основатель Благотворительного фонда компании Игорь Алтушкин отметил, что пандемия коронавируса и связанные с ней проблемы коснулись всех.

— Поэтому каждый в идеале должен внести свой вклад в борьбу с вирусом, проявить ответственность, добрую волю, — заключил он.

В Благотворительном фонде отмечают, что неравнодушных оказалось очень много. Большую помощь в раздаче продуктовых наборов оказывают Южно-Уральский гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский медицинский университет, Международный институт дизайна и сервиса, движение «Лиза Алерт», «Челябинск без наркотиков», храм Сергия Радонежского и простые люди.

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