Коронавирус в Челябинске, последние новости на 18 июня 2020 года: силовики с «короной», хватит ли денег в бюджете

По последним данным, в Челябинской области 5 301 случаев заражения коронавирусом (+170 за прошедшие сутки). За весь период пандемии выздоровело 2 732 (+172) человека. Еще 2 441 южноуралец остается под надзором медиков. Количество смертей приближается к новой отметке, их в регионе 97, шесть за прошедшие сутки, и это новый антирекорд в области.

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В Челябинске 1 777 (+61) зараженных коронавирусом. Погибло четрые горожанина, итого 31 смерть.

Пять сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом. Все они и контактные лица изолированы, болезнь проходит бессимптомно. Инфицированные являются «кабинетными» сотрудниками, то есть не участвуют в патрулях.

24-летний студент медуниверситета Артем Цыганов поделился своим опытом работы в ковидном госпитале. Он посчитал своим долгом стать добровольцем, а теперь еще и зовет друзей-медиков. Иногда приходится выходить за рамки стандартных обязанностей. Например, приносить вкусняшки для больных, у которых в городе нет родных. Сейчас Артем живет в изоляции в гостиничном номере и не виделся с родными уже долгое время.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Челябинские санатории открывают свои двери для всех желающих. Но не без ограничений и не все сразу. Хотите отдохнуть — предъявите справку об отрицательном тесте на ковид. Будет присутствовать полный комплект мер: повсюду развесят дезинфекторы, а столы в столовой расставлены на почтительных двух метрах друг от друга. Зато никто не будет мешать трапезе. Бассейны и кинотеатры под строжайшим запретом.

Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Людмила Мосина объяснила, почему не будут возвращены деньги за купленные зимой туры. Причина кроется в длинной цепочке из множества контрагентов и полном распределении денег между ними, авиаперевозчиками и гостиницами. Следовательно, денег на руках у оператора нет.

«Ковидные» потери областной казны покроют из федерального бюджета. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время участия в совещании с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным заявил, что необходимо сделать расчет всех потерь бюджета области и учесть его при следующем выделении денег в Москве. Также губернатор спрогнозировал трудности при формировании бюджета на 2021 год.

Минздрав рассказал о новых категориях граждан, которым полагается бесплатное тестирование на COVID-19. В списке теперь 14 групп, разбитых на три категории. К медикам, контактным лицам и работникам соцучреждений присоединились прибывающие в Россию, пенсионеры 65-лет со схожими ковиду симптомами, а также призывники.

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Пандемия разрушила планы холдинга «Мегаполис» на благоустройство «Сада Камней» на набережной реки Миасс. Там планировалось создание платного городского парка с аттракционами, однако из-за коронавирусных ограничений компания понесла огромные убытки. Проект отложен на следующий год, но в этом году будут проведены работы по сносу старого фонтана и вырезке поросли.

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