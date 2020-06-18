Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 18 июня 2020 года: открыт купальный сезон, мэр нашел общее между масками и поправками

Согласно последним данным оперативного штаба, в Магнитогорске 16 новых случаев заболевания COVID-19 (итого 993), выписано 13 человек (всего 582). 167 жителей продолжают лечиться в стационарах, амбулаторное лечение у 192. Болезнь в легкой степени проходит у 197 пациентов, средняя у 159, в реанимации шестеро, трое на аппаратах ИВЛ. 23 человека не удалось спасти.

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Купальный сезон в Магнитогорске официально открыт. Проведены работы по проверке воды и песка, очистки территории от мусора, размещены волейбольные площадки. Учитывая тенденцию полиции выписывать протоколы, играть, должно быть, придется в масках и перчатках. Также будет обеспечен контроль медиков и спасателей.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников на своей пресс-конференции призвал идти на голосование по поправкам в Конституцию 1 июля и напомнил про строгий регламент проведения референдума, с защитными мерами в виде упрощенной процедуры открепления и шестидневным сроком проведения. Градоначальник выразил мнение, что поправки составляли россияне, а не верхушки власти, и нужны гражданам также, как защитные маски в разгар пандемии коронавируса.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Вслед за Челябинском, магнитогорские библиотеки начинают работу. Опять же, без ограничительных мер не обошлось. Все возвращенные книги проходят трехдневный карантин, посещение только в масках, а в помещениях проводятся регулярные санитарные мероприятия. При желании читателя самому найти нужную книгу, он получит пару одноразовых перчаток.

И вновь красивое число штрафов. За минувшие сутки полиция составила 55 протоколов за нарушение масочного режима, семь из них — на транспорте. С начала ограничительных мер было выплачено штрафов на сумму 1,6 млн рублей, более 3 600 составленных протоколов.

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Всего в области 5301 (+170 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 2732 (+172), еще 2441 житель продолжает лечение. 97 летальных исходов за весь период пандемии, шесть человек скончались за прошедшие сутки.