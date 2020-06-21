2020-06-22T08:51:50+03:00
Общество

«Когда-нибудь ковид пройдет»: фельдшер из Челябинской области пишет злободневные стихи о работе скорой помощи

В них есть и про низкие зарплаты, и про отношение пациентов к медикам
Валентина ВАГАНОВА
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Андрей Мезенцев 15 лет работает в скорой помощи. Фото: Маковеева Светлана, из архива героя публикацииАндрей Мезенцев 15 лет работает в скорой помощи. Фото: Маковеева Светлана, из архива героя публикации
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Фельдшер скорой помощи из Златоуста Андрей Мезенцев 15 лет спасает людские жизни. Нередко в перерывах между вызовами он набрасывает в телефоне... стихи. Это его отдушина после многочасовой тяжелой работы.

Андрей пишет на разные темы: про любовь, про жизнь, про скорую помощь. Последние читать особенно интересно, они раскрывают внутреннюю кухню «неотложки» — низкие зарплаты, конфликтные пациенты, людские трагедии, от которых у самих медиков наворачиваются слезы. А вот наброски про коронавирус.

Когда-нибудь ковид пройдет,

Но мы уж прежними не станем,

Мыть руки мы не перестанем,

Едва шагнувши за порог.

Коллеги про хобби Андрея знают. На праздники он иногда радует их стихами. А вот пациентам читать произведения ему пока не доводилось.

Андрей пишет стихи и для коллег на праздники. Фото: из архива героя публикации

Андрей пишет стихи и для коллег на праздники.Фото: из архива героя публикации

Фельдшер публикуется на литературном портале «Стихи.ру», но под псевдонимом Светослав Росчерк. А еще пишет песни для фольклорной группы из Златоуста «Хорошо да Ладно». Как-то услышал их задорное исполнение, понравилось, предложил сотрудничать — не за деньги, просто так.

— Так и родилось много классных хитов, мы так называем зажигательные песни, под которые народ выходит танцевать, — говорит медик. Сам он тоже поет, играет на гитаре для души.

Андрей признается, в детстве о профессии врача не мечтал, но о выборе не жалеет.

— Когда встал вопрос, какое направление выбрать после школы, я решил, пусть будет медицина. Буду учиться, но работать медиком никогда не стану. А попал на практику в скорую помощь, как-то затянуло, и коллектив отличный... Все разные, каждый индивидуален, один мягкий, все расскажет пациенту, объяснит, другой наоборот отвечает «Да», «Нет», «Не знаю», «Обращайтесь в поликлинику». Но каждый делает одно общее дело — помогает людям в тяжелую минуту.

Фельдшер увлекается туризмом... Фото: из архива героя публикации

Фельдшер увлекается туризмом...Фото: из архива героя публикации

...и альпинизмом. Фото: из архива героя публикации

...и альпинизмом.Фото: из архива героя публикации

Во время учебы Андрей подрабатывал санитаром психбригады. Когда получил диплом, устроился фельдшером линейной бригады скорой помощи. Какие это вызовы? Высокая температура, давление, роды, боли в животе и т.д.

— Набравшись опыта, провел несколько лет в реанимационной бригаде — взрывы, пожары, ДТП... Далее кардиологическая, педиатрическая, и на три года судьба меня закинула в Челябинск, на центральную подстанцию. Работать в большом городе, с современной аппаратурой познавательно и интересно. Но ездить туда-сюда устал, вернулся назад, в Златоуст.

Андрей счастливый муж и отец, с супругой они воспитывают двух дочерей, 8 и 11 лет. В свободное время еще занимается туризмом и альпинизмом.

Андрей с семьей. Фото: из архива героя публикации

Андрей с семьей.Фото: из архива героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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