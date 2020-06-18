Volkswagen Polo от Автоцентра «Гольфстрим». Начало приема заказов в Челябинске

Volkswagen объявляет о старте приема заказов нового поколения бестселлера Polo. Новинка уже доступна для заказа в официальном дилерском центре Volkswagen Автоцентре «Гольфстрим», расположенном на ул. Братьев Кашириных, 126.

Модель предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 90 л.с., 110 л.с., а также мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. производятся на заводе в Калуге и идут в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 110-сильный двигатель также может быть оснащен 6-АКП, а 125-сильный мотор идет в паре с 7-ступенчатой DSG.

Volkswagen Polo доступен в четырех комплектациях: Origin (цена начинается от 792.900 рублей), Respect (от 837.900 рублей), Status (от 971.900 рублей), Exclusive (от 1.111.900 рублей).

Комплектации

Origin. Бестселлер Polo в стартовой версии оснащается 15-дюймовыми стальными колесами с полноразмерными колпаками Sports9, головными светодиодными фарами рефлекторного типа и светодиодными задними фонарями, дневными ходовыми огнями, повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида, а также бамперами, корпусами наружных зеркал и ручками дверей, окрашенными в цвет кузова. Данная версия модели комплектуется 3-спицевым рулевым колесом, сиденьем водителя с регулировкой по высоте и 3-местным задним сиденьем с ассиметрично разделенной складной спинкой, а также хромированной отделкой внутренних ручек дверей. Среди функционального оборудования комплектации: центральный замок с дистанционным управлением, обогрев заднего стекла и аккумуляторная батарея увеличенной емкости для запуска в холодное время, многофункциональный дисплей и подвеска для плохих дорог. В качестве информационно-развлекательного оборудования предлагается мультимедиа-система с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 4 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи AppleCarPlay и AndroidAuto. Версия предлагается с двигателем мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП, ее стоимость составляет 792.900 рублей.

Respect. Для данной комплектации дополнительно предлагаются наружные зеркала с электрорегулировкой и электроподогревом, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, а также кондиционер Climatic и электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой. Цена на модель с двигателем 90 л.с. с 5-ступенчатой МКПП составляет 837.900 рублей, с двигателем 110 л.с. в паре с 5-МКПП — 877.900 рублей, а 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКПП — 927.900 рублей.

Status. Для версии доступны 15-дюймовые легкосплавные диски в дизайне Tosa, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, центральный подлокотник сзади и салонное зеркало с автозатемнением. Рукоятки рычагов коробки передач и стояночного тормоза отделаны кожей. Кроме того, в данной комплектации доступен уникальный декор передней консоли. В качестве функционального оснащения для данной версии предлагается многофункциональный дисплей Plus, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Стоимость данного исполнения с двигателем 110 л.с. с 5-МКПП составит 971.900 рублей, с двигателем 110 л.с. и с 6-АКПП — 1.021.900 рублей, а цена версии с 125-сильным силовым агрегатом в паре с 7-DSG — 1.069.900 рублей.

Exclusive. Топовая комплектация бестселлера Polo оборудуется 15-дюймовыми легкосплавными колесами Akono, светодиодными фарами проекционного типа с функцией всепогодного освещения, решеткой радиатора с хромированной вставкой, а также задним бампером с хромированными декоративными элементами. Кроме того, версия также дополнена центральным подлокотником спереди с боксом, атмосферной подсветкой пространства для ног спереди и хромированной отделкой направляющих воздуховодов. Набор функционального оснащения комплектации предусматривает наличие мультимедиа-системы с экраном диагональю 8.0 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect, цифровой реконфигурируемой панели приборов Active Info Display, датчиков парковки спереди и сзади, а также датчиков света и дождя, подогрева лобового стекла, системы бесключевого доступа и запуска двигателя KeylessAccess. Цена на PoloExclusive мощностью 110 л.с. с 5-МКПП- 1.111.900 рублей, 110 л.с. и с 6-АКПП — 1.161.900 рублей, 125 л.с. в паре с 7-DSG — 1.209.000 рублей.

Новый Volkswagen Polo. Достоин внимания!

Экстерьер

Новый Polo — первая модель в России с новым логотипом Volkswagen. Дизайн автомобиля изменился полностью: линии кузова теперь более стремительны и элегантны.

Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля расположено непосредственно под логотипом. Новый Poloпредставлен в кузове лифтбек, что расширяет возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.

Polo существенно вырос: если габариты прежнего поколения составляли 4.390x1.699x1.467 см, то сейчас это 4.469x1.706x1.471 см. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 70 литров — с прежних 460 до 530 литров.

Безопасность

С точки зрения безопасности новое поколение бестселлера оснащено последними системами помощи водителю. Каждая комплектация оборудована дисковыми тормозами спереди, системой стабилизации ESC и антиблокировочной системой ABS, креплением Isofix для установки сзади детских кресел. Кроме того, на версии мощностью 125 л.с. устанавливаются дисковые тормоза сзади. Новинка оснащена фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, трехточечными ремнями безопасности на всех сиденьях (спереди с регулировкой по высоте), а также индикацией и звуковой сигнализацией непристегнутого ремня безопасности водителя. Все версии Polo оборудованы системой контроля давления в шинах, системой ЭРА-ГЛОНАСС и электронным иммобилайзером.

Дополнительные опции и оборудование

Для нового Volkswagen Polo для заказа доступен расширенный набор опций.

Начиная с версии Respect, доступен пакет «Безопасность», включающий в себя боковые подушки безопасности, противоугонную систему с иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также пакет «Комфорт», в котором дополнительно предлагаются датчики парковки спереди и сзади (версии Respect и Status), система распознавания усталости водителя (Status и Exclusive), подогрев задний сидений (Exclusive). Версию Status можно дополнить пакетами «Мультимедиа» с дисплеем 8.0 дюймов и поддержкой функции Bluetooth — AppConnect, а также «Обзор и освещение», включающим в себя светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение, а также датчики света и дождя.

Кроме того, на версию Status можно установить цифровую приборную панель Active Info Display.

Опционально для версий Status и Exclusive предлагаются диски размерностью 16 дюймов.

За дополнительную плату модель можно заказать в таких цветах, как: черный перламутровый DeepBlack, а также в оттенках металлик, среди которых красный Ruby, коричневый Toffee, бежевый Titanium, синий Reef, серебристый Tungsten, а также эксклюзивный серый Indium. Кроме того, начиная с версии Respect, некоторые цвета кузова можно заказать с черной крышей.

Закажите Новый Volkswagen Polo у официального дилера Volkswagen в Челябинске!

Автоцентр «Гольфстрим», ул. Братьев Кашириных, 126,

тел.: +7 (351) 749-09-09,

vw-golfstream.ru