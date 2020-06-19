Коронавирус в Челябинске, последние новости на 19 июня 2020 года: зараженный младенец и разводы в карантин

По последним данным в Челябинске подтверждено 1 942 случая заражения коронавирусом (+70 за минувшие сутки), 871 (+25) пациент выписан из больницы. 1 027 челябинцев продолжают лечение, из них 382 амбулаторно, сообщает пресс-служба администрации города. Статистика смертей пополнилась еще тремя случаями, итого 34 смерти.

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В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом. Его мать тоже была больна, так что ковид мог передаться внутриутробно. Сейчас младенец находится в отделении патологии недоношенных и скоро будет выписан. Опасность вируса нового типа для детей и беременных заключается в поражении быстро делящихся клеток, коими и является эмбрион. Также возникают сложности с лечением беременных, многие необходимые препараты имеют противопоказания.

Стала известно, сколько челябинских пар не выдержало испытание карантином. ЗАГСы поделились статистикой разводов за весну. В марте развелись 1197 (-161 в сравнении с прошлый годом) пар, в апреле (когда ввели режим самоизоляции) 446 (-941), в мае 682 (-581). Снижение объясняется приостановкой приема заявлений. Можно ли утверждать об укреплении семей в нелегкие времена, покажут следующие месяцы.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС провели среди населения города опрос о сохранении ограничений. Только 14% опрошенных посчитали, что ограничения можно снять уже сейчас, 19% посчитали необходимым срок продления 1-2 недели, еще 24% — месяц. 28% построили наименее оптимистичный прогноз, при котором ограничения могут снять только через 2-3 месяца. Правда, глядя на число гуляющих на улице горожан, хочется поставить результаты опроса под сомнение.

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Сотрудники челябинского металлургического комбината вновь уходят на удаленку. Причиной послужил прирост заболеваемости COVID-19. Контактные с больными работники изолируются и проходят тест на антитела. При отрицательном результате, после двухнедельного периода, дается допуск к работе.

Накануне прошел слух, что в ЮУрГУ произошла вспышка коронавируса, после чего стали возникать вопросы о прохождении приемной комиссии. Как рассказала КП-Челябинск начальник управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Елена Давлетшина, информация оказалась преувеличенной, в университете болен всего один сотрудник. Сама приемная кампания стартует с 20 июня, подача документов и вступительные испытания будут проведены дистанционно.

Согласно последним данным, в Челябинской области 5 437 (+172 за минувшие сутки) случаев заболевания COVID-19, 2 881 (+149) южноуралец смог побороть опасную инфекцию, еще 2 457 остаются под наблюдение врачей. Число умерших перешагнуло очередной рубеж, перевалив за сотню. Итого 102 летальных случая (+5 за прошедшие сутки).

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