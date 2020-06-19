Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 19 июня 2020 года: зараженных больше 1000, ковид в МГТУ

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Магнитогорске перевалило за 1 000 и составило 1 010 (+17 новых случаев). 592 пациента выписано (+10). Лечение в стационарах проходят 177 жителей, еще 187 лечатся амбулаторно. Легкая степень болезни у 194 зараженных, средняя наблюдается у 167. В реанимации восемь человек, четыре на ИВЛ. 24 смертельных случая, один за прошедшие сутки.

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Один из работников МГТУ имени Носова заразился COVID-19, что привело к слухам о закрытии университета. Сегодня пресс-служба дала пояснение, что учебное заведение продолжает работать, контактные с зараженным люди отправлены на обязательную двухнедельную самоизоляцию и смогут приступить к работе только после получения справки. В здании проведена дезинфекция.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников призвал граждан воспользоваться безопасными способами голосования, а именно вызовом комиссии на дом. Мэр отметил, что все ее члены снабжены средствами индивидуальной защиты. Не бросят жителей и при желании посетить участок для голосования, при отсутствии маски не пустят, но ее можно получить на входе. Также Бердников дал старт детской оздоровительной компании с 1 июля. Все необходимые защитные мероприятия уже проведены, включая проверку персонала.

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Количество выписанных штрафов растет вместе с количеством зараженных. За прошедшие сутки правоохранительные органы выписали 65 протоколов, проверили 61 трамвайный вагон, где было обнаружено семь нарушителей масочного режима. Пятерым выдали маски, один нарушитель получил штраф.

За весь период пандемии, в Челябинской области зафиксировано 5437 (+172 за прошедшие сутки) случая заражения COVID-19, 2881 (+149) жителей вылечились от инфекции, еще 2457 остаются под надзором врачей. Пять смертельных случаев за минувшие сутки, итого 102 за все время.

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