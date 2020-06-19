Даже ручку подадут: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области

Голосование по поправкам в Конституцию начнется уже на следующей неделе — с 25 июня. Председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции, как оно будет организовано в Челябинской области.

БРАСЛЕТЫ В ПОДАРОК

Избирательные комиссии уже работают в штатном режиме и готовятся к проведению голосования. Во время голосования организуют видеонаблюдение. Камеры поставят на избирательных участках в школах и только в крупных городах Челябинской области. Таких участков в регионе более трехсот.

Более 8 000 человек изъявили желание стать наблюдателями на голосовании. На следующей недели пройдет семинар, где для них еще раз проведут инструктаж и выдадут все необходимое. Возможно, будут наблюдатели от Общественной палаты РФ, но пока точных сведений нет, это бы помешало объективности.

Парням и девушкам, которые будут голосовать впервые, а таких в области более 45 тысяч, подарят сувениры: силиконовый браслет, вымпел или флажок, блокнот.

БЛАНКИ С АНТИСЕПТИКОМ НА ДОМ

Голосование на дому будет проходить со всеми требованиями безопасности. Подать заявку на волеизъявление в таком формате можно до 1 июля, в избирательной комиссии или на портале Госуслуг. Члены избирательной комиссии придут на дом — не менее двух человек, плюс один наблюдатель с переносным ящиком. Они будут обеспечены средствами защиты: халатами, масками, перчатками. Каждому голосующему принесут герметичный пакет с перчатками, маской, ручкой, салфеткой-санитайзером, заявлением для голосования на дому и бюллетенем. Сергей Обертас уверяет, процедура будет организована с минимальными рисками для всех участников процесса. Те, кто сидит дома на карантине, будут голосовать так же, как и остальные — с персональной доставкой бланков.

ГОЛОСОВАНИЕ БЕЗ ШТОР

На участках волонтеры будут измерять температуру, выдавать перчатки, маску и ручку. Все участковые избирательные комиссии получили бесконтактные термометры. После голосования их передадут тем, кто в них нуждается. Возможно, учреждениям образования. Участки будут периодически проветриваться, раз в час клининговые службы будут проводить антибактериальную уборку. Шторок для голосования не будет, чтобы не застаивался воздух.

Членов комиссии тоже обеспечат средствами индивидуальной защиты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас прорабатывается вопрос по организации голосования в обсерваторах и больницах. Облизбирком ждет указаний Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора.

Традиционного «Дня тишины» 30 июня, перед днем голосования, не будет. По словам Сергея Обертаса, это не калька с традиционных выборов, где есть политическая борьба кандидатов, поэтому подход другой.

Некоторые участки будут открыты с 6 или с 7 утра, чтобы южноуральцы смогли проголосовать перед работой. Конкретные адреса станут известны позже.

По словам Сергея Обертаса, около 3200 членов комиссии было протестировано на коронавирус. В случае проявления признаков заболевания, таких сотрудников не допустят к работе на участках.

Полицейские так же будут следить за безопасностью на участках с использованием средств индивидуальной защиты.

Осужденные южноуральцы не смогут проголосовать — это право для них временно приостанавливается, а вот находящиеся в СИЗО — смогут. На базе изоляторов, а их в области четыре: два в Челябинске, один в Магнитогорске, один в Златоусте, комиссии созданы и уже приступили к своей работе. Тоже самое касается военных частей.

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