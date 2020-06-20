Коронавирус в Челябинске, последние новости на 20 июня 2020 года: здорового положили в палату с больным, без справки в роддом не пустят

По данным на ранее утро 20 июня в Челябинске зарегистрировано 2 017 подтвержденных случаев заражения COVID-19 (+79 ко вчерашнему дню). В больницах находятся 1 040 человек, еще 391 лечатся амбулаторно. 928 (+57) челябинцев вылечились. За минувшие сутки умерло четыре человека, всего 38 летальных исходов.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом 00:00 00:00

Отдохнул дома и опять в палату: челябинца Александра Колтунова, ранее пожаловавшегося на больничные условия, где на всю палату была одна тумбочка, куда ставили и еду, и анализы, а также смешных детских масках, которые выдавали взрослым мужчинам, опять отправили на обследование. Его выписали после отрицательных тестов, но оказалось, что в больнице он контактировал с зараженным, а потому должен вновь отправиться на изоляцию. Как такое вышло, — читайте в нашем материале.

Теперь в роддом без отрицательного теста на ковид попасть нельзя. Такая мера будет принята во всех родильных отделениях с 22 июня. Конечно, при экстренном поступлении будущей матери сделают быстрый тест за 15 минут. Анализы будут делать абсолютно бесплатно, по направлению от врача. Напомним, ранее в Челябинске зарегистрировали первого новорожденного с коронавирусом.

Прошел слух, что больше половину работников медуниверситета заболели COVID-19. Недавно погибла декан фармацевтического факультета Елена Симонян. Реальное положение вещей оказалось совсем иное: заболело всего порядка 2% работников. Просто так в университет попасть невозможно, банально не пустят. Да и вспышкой произошедшее назвать нельзя — инфекция была подхвачена людьми в разное время и в разных местах.

Пугающая находка: челябинцы обнаружили пробирки с кровью около мусорных баков, расположенных рядом с «ковидной» горбольницой № 8. Главврач больницы Алексей Конашов поспешил успокоить испуганных челябинцев и заверил, что пробирки не из отделения с больными коронавирусом и продезенфицированы. После появления фото в Сети, на место выехала глава горздрава Наталья Горлова и разделила негодование жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785793" frameborder="0"></iframe> Жители Челябинска нашли пробирки с анализами крови рядом с местной больницей.По словам главврача Городской больницы №8 Алексея Конашова, по данному факту уже началась внутренняя проверка

Новый форвард челябинского «Трактора» Павел Дорофеев рассказал о том, чем занимается во время карантина. Он посвятил себя домашним тренировкам, чтобы не терять форму во время отсутствия командных занятий. Развивается спортсмен и интеллектуально, предпочитая компьютерным играм книги. Сейчас он читает «Разум Чемпионов» Джима Афремова, считая эту книгу мотивирующей и помогающей понять, как мыслят и тренируется другие игроки.

Как заниматься на уличных тренажерах в период коронавируса, — Эркин Маматов, «Спортивный город» 00:00 00:00

Корреспондент КП-Челябинск прошелся по физкультурным точкам Челябинска и подглядел, как самоизоляция отразилась на фигурах горожан и как горожане приводят себя в форму. Бонусом — полезные советы от эксперта.

Согласно последним данным, в Челябинской области за прошедшие сутки зафиксировано 179 (всего 5 652) случаев заражения коронавирусом, 129 (3 010) пациентов выписаны из больницы. Вновь пять смертей в регионе, за весь период пандемии не смогли побороть болезнь 107 южноуральцев.

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