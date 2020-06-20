Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 20 июня 2020 года: образцовый город, болезнь идет на спад, труд врачей недооценен

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске зарегистрирован 21 новый случай заражения COVID-19 (1 031 с начала пандемии). Еще девять человек выписаны из больницы (всего 601).

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Продолжают лечение в больницах 188 жителей, еще 184 лечатся амбулаторно. Легкая степень заболевания у 192 пациентов, средняя у 176, семь человек в реанимации, четверо на аппаратах ИВЛ. Новых смертельных случаев нет, всего же в городе умерло 24 человека.

Депутаты Магнитогорска обсудят бюджет на 2020 год и выслушают доклад о работе медучреждений во время распространения коронавируса. Также будут обсуждены вопросы долгосрочной перспективы развития магнитогорской агломерации.

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников наградил врачей в честь Дня медицинского работника. Мэр отметил, что сейчас профессия врача остается недооцененной, а причина в том, что народ не ценит вклад медиков в жизнь. Также было отмечено, что профессия должна оставаться престижной, как и в советские времена.

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Пока врачи работают из последних сил, горожане нарушают карантинные правила. Количество штрафов продолжает расти. За прошедшие сутки было выписано 77 протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах. На торговых объектах было выявлено 18 нарушений. Общая сумма штрафов перевалила за 1,5 млн рублей.

Образцовый город: во время визита в Миасс, где растет число больных, первый вице-губернатор Ирина Гехт привела в пример Магнитогорск и Златоуст. Дескать, если бы нормально работали, то заболеваемость уже пошла бы на спад — как в этих двух городах.

Всего в Челябинской области зафиксировано 5 652 (+179 за минувшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 3 010 (+129) пациентов выписаны из больницы. Пять смертельных случаев за прошедшие сутки, всего 107 — с начала пандемии

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