2020-06-20T20:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 21 июня 2020 года: бесплатные тесты на антитела, 87 заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 21 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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Тестировать будут всех желающихТестировать будут всех желающихФото: Валентина ВАГАНОВА
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Согласно последним данным, в Челябинске 87 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, выписано 53 человека, еще 1071 продолжает лечение, 404 из них амбулаторно.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом

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С начала пандемии заболело 2 105 челябинцев, из них 981 уже выписаны.

В регионе начинается массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Заявку может подать любой южноуралец как на себя, так и на близких. Важное условие: тестируемый должен быть старше одного года. Как записаться, читайте по ссылке.

Самые важные новости прошедшей недели

Главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил высокое распространение COVID-19 наплевательским отношением людей к собственной безопасности. Санитарные нормы игнорируются и вирус распространяется в коллективах, отчего заболеваемость стабильно растет.

Как заниматься на уличных тренажерах в период коронавируса, — Эркин Маматов, «Спортивный город»

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24 июня, несмотря на отмену в Челябинске Парада Победы, все же останется выходным днем. В качестве альтернативы предлагают посмотреть трансляцию марша из Москвы.

Шаманским обрядам в день летнего солнцестояния не бывать. с 19 по 22 июня все въезды в Аркаим будут оцеплены постами ДПС, а территорию будет патрулировать полиция. Власти попросили любителей эзотерики поберечь здоровье своих близких. Отменили и спортивные игры стран-участниц ШОС и БРИКС, раннее перенесенные на 20 июня. Причин несколько: это и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и сложности с поддержанием физической формы у спортсменов.

Как заниматься на уличных тренажерах в период коронавируса, — Эркин Маматов, «Спортивный город»

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На этой неделе возобновили работу библиотеки. Пока работают только абонементы: можно взять книгу или сдать прочитанную. Читальные залы по-прежнему остается закрытым для посещений. Возвращенная литература будет проходить обязательный трехдневный карантин. Читателей просят приходить в масках. В некоторых библиотеках требуют перчатки и свою ручку.

Помимо чтения можно развлечь себя отдыхом в санатории. С 15 июня начали прием постояльцев здравницы области. Набор стандартный: без отрицательно теста не пустят, по всей территории будут расставлены дезинфекторы, а в столовой между столами расстояние в два метра. Разумеется, никакого бассейна и кинотеатра не будет.

В Челябинске родился первый младенец с коронавирусом. Его мама была заражена, так что болезнь могла передаться внутриутробно. Сейчас ребенок.находится в отделении патологии недоношенных и скоро будет выписан. Лечение осложняется тем, что многие медпрепараты противопоказаны для беременных. Кстати, теперь попасть в роддом без справки об отрицательном тесте не удастся. Эта мера принимается во всех родильных отделениях с 22 июня. При экстренном поступлении будущей матери сделают экспресс-тест за 15 минут и при необходимости выделят отдельный бокс.

Слухи о вспышках заражений в ЮУрГУ и медуниверситете оказались далеки от истины. В ЮУрГУ был заражен всего один сотрудник, приемная кампания будет проводиться в дистанционном режиме. Пустой оказалась и новость о вспышке в «меде», там заболело всего 2% персонала, да и те в разное время и в разных местах.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом

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С начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 5 844 (+192 за минувшие сутки) случая заражения коронавирусом. 3 145 (+135) пациентов выздоровели и покинули палаты. Еще 2549 южноуральцев продолжают находиться под надзором врачей. Пять человек не смогли побороть инфекцию, всего 112 смертельных случаев. Самый молодой погибший — всего 24 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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