Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 21 июня 2020 года: ковид идет на спад, где сняли ограничения

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске выявлено 11 (1 042 всего) новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 15 (616) человек. 202 пациента остаются в стационарах, 174 лечатся амбулаторно.

Легкая форма болезни у 184 магнитогорцев, средняя у 189. Семеро находятся в реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. В городе 26 смертельных случаев.

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В инфекционный госпиталь Магнитогорска поступило оборудование на сумму 37 млн рублей, включающее в себя два новейших аппарата ИВЛ, портативные ультразвуковые аппараты и концентраторы кислорода. Ранее здесь была развернута госпитальная база для больных коронавирусом, рассчитанная на 182 больничные койки.

В Магнитогорске открылся купальный сезон. В распоряжении горожан два пляжа, очищенных от мусора и с подготовленными волейбольными площадками. Играть, должно быть, придется в масках и перчатках, учитывая строжайший контроль за соблюдением масочного режима городской полицией.

На пресс-конференции глава Магнитогорска Сергей Бердников призвал воспользоваться безопасными способами голосования за поправки в Конституцию и напомнил про строгие защитные меры в виде упрощенной системы открепления и шестидневным сроков проведения референдума. На входе будут выдавать маски. По возможности градоначальник предложил вызывать комиссию на дом, члены которой также будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт во время рабочего визита в Миасс раскритиковала местных властей и привела в пример Магнитогорск, в котором ведется активная работа с гражданами по предотвращению распространения инфекции.

Магнитогорские библиотеки, вслед за челябинскими приступили к работе. И вновь защитные меры: посещение только в масках, регулярные санитарные мероприятия в помещениях и трехдневный карантин для сданных книг.

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Появились слухи о закрытии на карантин МГТУ имени Носова. Один из работников вуза заразился ковидом, однако пресс-служба университета дала пояснение. Все контактные с больным были изолированы на две недели и будут допущены до работы только после отрицательного мазка на коронавирус.

Всего в Челябинской области зафиксировано 5 844 (+192 за прошедшие сутки) случая заражения коронавирусом. 3 145 (+135) южноуральцев выписаны из больницы. Еще 2 549 южноуральцев остаются под надзором врачей. Пять человек скончалось, всего 112 смертельных случаев с начала пандемии. Самому молодому погибшему было всего 24 года.

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