Коронавирус в Челябинске, последние новости на 22 июня 2020 года: охотники за «короной», фельдшер-поэт и звездные поздравления

Количество зараженных в Челябинской области достигло нового рубежа, уже 6 028 заболевших коронавирусом (+184 ко вчерашнему дню). 3 200 (+55) южноуральцев излечились от опасной инфекции. Продолжают лечение 2 674 человека. Четверо за прошедшие сутки не смогли побороть болезнь, всего 116 смертей с начала пандемии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шести южноуральских врачей за большой вклад в борьбу с ковидом орденами Пирогова. Также одна старшая медсестра за свой труд получила медаль Луки Крымского. Кроме того, более 70 медработников отметили почетными грамотами.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом 00:00 00:00

Челябинский минздрав опубликовал серию поздравлений медикам от известных российских личностей. Выразили свою благодарность комик Азамат Мусагалиев, актер Станислав Ярушин и тележурналист Сергей Малоземов. Звезды пожелали медикам крепкого здоровья, от которого зависит и наше благополучие, поблагодарили за миллионы спасенных жизней и подчеркнули, что весь мир наконец оценил труд медработников.

Даже в тяжелые времена не стоит отчаиваться. Сотрудники станции скорой помощи Коркино выбрали интересный способ справить профессиональный праздник, перевоплотившись в «охотников за коронавирусом» по мотивам известного фильма. Не обошлось без специального автомобиля и вооружения в виде протонных ранцев. Охота велась в заброшенном здании за городом, удача благоприятствовала медикам - вирус был уничтожен.

У фельдшера скорой помощи Андрея Мезенцева из Златоуста свой способ расслабления. В перерывах между вызовами он набрасывает в телефоне стихи, расскрывающие внутренние, медицинские темы, не обходя и острые углы - низкие зарплаты, конфликтные пациенты и трагедии. Не обошел Мезенцев и тему коронавируса:

Какие профессии будут востребованы после коронакризиса, — HR-специалист Екатерина Карпенко 00:00 00:00

— Когда-нибудь ковид пройдет,

Но мы уж прежними не станем,

Мыть руки мы не перестанем,

Едва шагнувши за порог.

На праздники фельдшер радует коллег стихами, иногда поет и играет на гитаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru