Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 22 июня 2020 года: врачи добились выплат, новый всплеск заражения

Согласно данным оперативного штаба, в Магнитогорске 1 073 (+31 за минувшие сутки) случая заражения COVID-19. Выписано 635 (+19) пациентов. 201 человек продолжает лечение в стационарах, 176 амбулаторно. В легкой форме заболевание переносят 186 горожан, у 188 болезнь в средней форме. Восемь человек в реанимации, пятеро на аппаратах ИВЛ.

Известные магнитогорские личности также поздравили врачей с Днем медицинского работника. Среди них оказалась лидер общественной организации «Подари любовь» Римма Сафина и музыканты группы «Баян-позитив». А певец Евгений Сорокин спел на видео известную песню «Люди в белых халатах».

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Поздравил врачей и глава Магнитогорска Сергей Бердников, назвав медиков представителями благородной и важной профессии, требующей больших знаний. Бердников выразил признательность за готовность к любым трудностям во время пандемии коронавируса и пожелал дальнейших успехов в работе.

Обычные горожане тоже присоединились к поздравлениями. В популярной группе «Черное и белое Магнитогорск» во ВКонтакте можно увидеть несколько записей, в которых жители написали большие тексты благодарностей, указывая имена врачей, которые им помогли. К сожалению, не все разделили общее настроение, можно встретить и негативные комментарии пользователей, в которых критикуется отношение врачей к людям и долго едущие на вызов скорые.

Лучший подарок ко Дню медика: медперсоналу горбольницы №1 все таки дали «ковидные» выплаты. Напомним, ранее разгорелся скандал: многих сотрудников лишили доплат, потому что они не считаются младшим медицинским персоналом. Возмущала медиков необходимость работать с больными коронавирусом, зарплата оставалась прежней. По сообщению одной из работниц, платить начали, на одну ставку добавляется шесть с половиной тысяч рублей. Тем, кто работал с зараженными еще в апреле доплатили за несколько месяцев.

Количество инфицированных в Челябинской области достигло новой отметки, целых 6028 (+184 ко вчерашнему дню) случаев заболевания коронавирусом, 3200 (+55) южноуральцев излечились от болезни. Под надзором врачей остается 2674 южноуральца. Четверо за прошедшие сутки не смогли побороть болезнь, всего 116 смертей с начала пандемии.

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