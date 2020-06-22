2020-06-22T09:35:26+03:00
Авто

Дни принципиально нового SKODA RAPID в «Чешском доме»

Автоцентр «Чешский дом» приглашает пройти тест-драйв новинки
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Официальный дилер ŠKODA в Челябинске Автоцентр «Чешский дом» приглашает познакомиться с новинкой модельного ряда — новым ŠKODA RAPID. С 27 июня по 5 июля в шоу-руме дилерского центра на ул. Братьев Кашириных, 126/1 пройдут Дни принципиально нового ŠKODA RAPID.

Принципиально новый ŠKODA RAPID впервые был представлен публике в мае текущего года. Презентация прошла в уникальном для своего сегмента онлайн-формате. Интернет-сообществу была представлена серия обзоров, в которых автожурналист Александр Коростелев рассказал о преимуществах автомобиля.

ŠKODA RAPID является автомобилем, который точно придется по вкусу каждому члену семьи. Впечатляющий дизайн автомобиля и уникальные решения SIMPLY CLEVER, вместительный багажник и просторный салон, мультимедийная система, достойная гамма двигателей и коробок передач, системы безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителя. И все это по цене от 792 000* рублей.

Настало время познакомиться с принципиально новым ŠKODA RAPID!

Автоцентр «Чешский дом» приглашает пройти тест-драйв новинки и лично познакомиться со всеми возможностями нового ŠKODA RAPID. Его отличительной особенностью является признание среди автолюбителей. Интерес покупателей подчеркивает позиционирование марки ŠKODA: «У каждого из нас свое представление об идеальном. И не важно, дело касается торта или дивана. Даже в рамках одной семьи мнения обо всем — разные. В России миллионы семей, и все они мечтают о разном, но сходятся в одном. Им нужен семейный автомобиль, который понравится всем».

Пройдите тест-драйв в Автоцентре «Чешский дом» в период Дней принципиально нового ŠKODA RAPID. Ежедневно с 27 июня по 5 июля автосалон открыт для желающих испытать новинку. Увлекательный маршрут в городской среде, знакомство с автомобилем, памятные сувениры и специальные условия ждут гостей дилерского центра в Дни тест-драйва.

Как стать участником тест-драйва ŠKODA RAPID?

1. Регистрация: оставьте заявку на участие;

2. Подтверждение: менеджер свяжется с вами, согласует дату и время тест-драйва;

3. Визит: в назначенный день приезжайте в «Чешский дом»;

4. Тест-драйв: заполните анкету участника и познакомьтесь с принципиально новым ŠKODA RAPID.

ŠKODA заботится!

В связи с непростой ситуацией в стране тест-драйв проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Во избежание очередей в дилерском центре введена обязательная предварительная регистрация на тест-драйв. Для всех гостей дилерского центра обязательно наличие масок, если период проведения тест-драйва совпадает с ограничительными мерами в регионе. Тест-драйвы проводятся в указанные даты с 9:00 до 18:00. Количество мест для участия строго ограничено. Подробности по телефону отдела продаж: (351) 211-34-00.

Официальный дилер ŠKODA Автоцентр «Чешский дом»

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1,

тел.: (351) 211-34-00

che-dom.ru

Новости компаний.

*Указана цена на автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1.6 MPI, 90 л.с., МКПП в комплектации Entry (Энтри). Количество автомобилей ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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