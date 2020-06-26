2020-06-26T13:04:53+03:00
Общество

Погода в Челябинске на июль 2020: макушка лета сулит теплейшие дни

Какой будет погода в июле 2020 года в Челябинске, и попала ли Челябинская область в число регионов с аномальной жарой
Лидия ПЕСКОВА
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Лето в городе будет!Лето в городе будет!Фото: Иван МАКЕЕВ
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Синоптики Гидрометцентра России пообещали, что июль будет сухим и жарким. Особенно знойной погода выдастся на курортах Краснодарского края и Крыма. Но, как водится, повезет не всем регионам. Мы узнали какая будет погода в июле 2020 в Челябинске и в Челябинской области.

Традиционно июль на Южном Урале считается самым теплым и самым дождливым месяцем года. В народе его называют макушкой лета. Дневная температура обычно держится между +20 и +30, а в отдельные дни воздух может прогреться до +40. И это в тени! Однако нынешним летом особого зноя горожанам ждать не приходится.

— На Южном Урале, как и в Кургане, погода будет слегка ниже нормы: преобладающая температура июля +23...+28 градусов. Но и дождей будет меньше обычного, — говорят в Гидрометцентре России.

Кстати, осадки распределяются по территории области очень неравномерно. Больше всего их бывает на севере, а в Челябинске меньше.

Реальных цифр на конкретные дни по прогнозам синоптиков пока не видно: синоптики из Челябинска делают свои расчеты всего на три дня, а москвичи — на неделю. Нельзя сказать, что какая-то часть июля обычно жарче или прохладнее — погода более или менее ровная.

Июль в Челябинске славится своими грозами. В среднем в городе за этот месяц они гремят девять раз.

Поэтому не забывайте про важные правила безопасности:

— не укрывайтесь от грозы под кронами одиноких деревьев или рядом с высокими столбами — молнии чаще всего попадают в отдельно стоящие и выступающие предметы;

— во время грозы опасно находиться в воде или поблизости от нее (несколько лет назад в Челябинской области от удара молнии погибла пенсионерка, которая во время грозы не успела выйти из озера — молнию притянул нательный металлический крестик);

— если вы оказались на открытом месте, попытайтесь спрятаться в любое углубление (в лесу — в невысоких кустах, во время поездки — не выходите из автомобиля;

— если гроза застала вас дома, отключите электроприборы и индивидуальную телевизионную антенну, а на улице — сотовый телефон.

Не удивляйтесь, если однажды утром мегаполис проснется в тумане — он рассеется быстро и без следа.

В целом месяц достаточно солнечный: синоптики подсчитали, что 28-29 дней в течение июля в Челябинске светит солнце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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