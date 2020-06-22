Юрий Семенов: «День медика обязательно отметим вместе. Но позже»

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов в студии радио КП 00:00 00:00

— Отличная новость к празднику подоспела из Челябинской областной детской клинической больницы. Губернатор Алексей Текслер подтвердил: новому хирургическому корпусу — быть! Деньги на его строительство зарезервированы в бюджете Челябинской области — 4,5 млрд руб. С его вводом, подчеркнул глава региона, главная детская больница Южного Урала уверенно войдет в число лучших медицинских центров России. Хотя и сейчас у больницы прочные позиции в федеральном ТОП-10.

— Да, с Алексеем Леонидовичем мы побывали в Челябинской областной детской клинической больнице — ведущем лечебном учреждении не только в области, но и на Урале, и в Российской Федерации. Новый современный детский корпус станет прорывом в лечении детей.

Челябинские врачи на передовой борьбы с коронавирусом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВИРУС ЗДЕСЬ. ОН НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ

— Нынешний год нетипичный: эпидемия коронавируса, борьба с новой болезнью, новые вызовы. Наверное, и праздник придется отмечать нетипично?

— Да, есть определенные ограничения, определенные условия работы медиков. Но, думаю, сам по себе праздник состоится. Единственное, что не сможем — собраться вместе, поздравить друг друга. Отметит на рабочих местах, в кругу семьи.

— Не первую неделю в Челябинской области регистрируется каждый день более 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эпидемия не отступает. Как далее будет развиваться ситуация?

— Пока нет спада темпов прироста заболеваемости. Мы каждый день предупреждаем: пока еще болезнь есть; мы видим из сводок, что в сутки в Челябинской области регистрируется от 150 и более случаев заболеваемости. Потому хочется призвать жителей региона соблюдать элементарные правила безопасности. Во-первых, не собираться в компаниях. Соблюдать меры личной гигиены: мыть руки, носить маску. И правительство Челябинской области, и минздрав предупреждают: если мы все будет ответственны, заболеваемость начнет снижаться.

— Госпитальная база региона для лечения коронавирусных больных — 2,5 тыс коек. Хватает ли этого количества мест?

— Хватает. Было совершенно правильным решением и федерального правительства, и губернатора Алексея Текслера, и правительства Челябинской области то, что к эпидемии мы подготовились заранее. Были выделены достаточные финансы — на покупку средств индивидуальной защиты и медикаменты, на приобретение оборудования и подводку кислорода к койкам. Система здравоохранения была готова к интенсивному поступлению пациентом. Мы надеемся, что наступит момент, когда заболевших будет меньше. Тогда и врачам можно будет спокойнее выдохнуть, перейти на более спокойные темпы работы.

— По распоряжению губернатора возобновлена плановая медицинская .

— Да, мы не всю плановую помощь на время эпидемии закрывали. Например, нельзя прервать лечение онкологических больных. Невозможно отменить хирургическую помощь. Сейчас мы возобновили реабилитационные мероприятия. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы вернемся к проведению диспансеризации, профосмотров. И откроем плановую помощь в полном объеме.

— Пришлось ли для лечения коронавирусных больных врачей рекрутингом нанимать, когда доктора меняли бы профиль?

— Да, это было обязательным условием при подготовке госпитальной базы. Есть штатное расписание больниц и появилось альтернативное штатное расписание на случай, если придется привлекать дополнительные силы. Конечно, из других медицинских организаций, которые не являются базой, пришли врачи. Сотрудники прошли 36-часовой курс дополнительного обучения.

Коечный фонд региона, мобилизованный для борьбы с ковидом, — 2,5 тысячи мест.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— У нас есть «челябинская коммунарка» — областная клиническая больница № 2, полностью перепрофилированная под лечение коронавирусных больных. В том числе, местный родильный дом. Насколько уникально это лечебное учреждение, ведь речь идет о нерожденных детях и только появившихся на свет.

— Конечно, определенные особенности лечения есть и они, в основном, касаются наблюдения и помощи беременным женщинами новоиспеченных мам, которые заразились коронавирусной инфекцией. Есть специальные рекомендации министерства здравоохранения РФ о том, как вести эту группу беременных, рожениц и молодых мам. Есть определенные особенности ведения новорожденных. Да, у нас есть такой роддом, там работают замечательные врачи, с возложенными на них обязанностями они прекрасно справляются.

НУЖНА НОВАЯ БОЛЬНИЦА

— Врачи, которые сейчас на передовой, перешли ли в режим самоизоляции от семей? Может, кто-то живет в гостиница?

— Да, это было одним из подготовительных поручений губернатора Алексея Текслера региональному минздраву: сделать запрос в лечебные базы, чтобы выяснить, кто решил временно пожить вне домашних стен. Из бюджета региона были выделены дополнительные средства, и больницы заключили договора с гостиницами.

— К каким выводам привела нынешняя эпидемия коронвируса? Может, по модернизации клиник, отделений или строительству новых?

— Любые проблемы, когда они становятся большими, указывают на «тонкие места», на которое нужно обратить внимание. На инфекционные больницы и отделения продолжительное время не обращали столько внимания, как на хирургию, неонатологию, акушерство и гинекологию. И нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией продемонстрировала, что пришла пор обратить внимание на инфекционные больницы и отделения. Губернатор ставит перед нами задачу рассмотреть вопрос возможного строительства в Челябинской области крупной современной инфекционной больницы. Время диктует востребованность таких клиник.

— Тогда следующий вопрос о кадровом голоде в медицине. Ведь не хватает в регионе ни врачей, ни среднего, ни младшего медперснала.

— Да, мы работаем над этой проблемой. В Челябинской области есть программа по снижению кадрового дефицита в медицинских организациях. В помощь нам федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым уехавшие в глубинку, в населенные пункты с населением менее 50 тыс. человек, получают денежные компенсации. Есть компенсация оплаты услуг ЖКХ. На 33 места увеличен целевой губернаторский прием подготовки специалистов в медицинском университете. За счет средств областного бюджета больше стало мест в медицинских училищах области для подготовки среднего медицинского персонала.

По распоряжению губернатора выделяются деньги на приобретение жилья для ординаторов. 103 ординатора выпускаются в этом году, со всеми заключены договоры о месте работы. Если программа наберет масштабы, если будет повышаться престиж медицинского работника, потихонечку этот вопрос решится.

Все места оснащены кислородом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ОГРОМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

— Юрий Алексеевич, поздравьте, пожалуйста, ваших коллег с праздником.

— Очень рад представившейся возможности выступить про радио. Дорогие друзья, коллеги, многих из которых я знаю лично, от всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника. Я уверен, мы справимся с задачами нынешнего непростого времени и достойно будет выполнять цели, которые будут ставиться перед нами в будущем. Я считаю, что в сфере здравоохранения Челябинской области у нас работают замечательные специалисты — врачи, фельдшера, младший медицинский персонал. Желаю крепкого здоровья, все у нас получится.

Отдельные слова поздравления студентам, будущим медикам, которых я всегда приравнивал к коллегам. Люди не случайно поступают в медицинский университет, в медицинские училища — это всегда обдуманное решение. Желаю всем, кто учится, набраться сил и опыта. Поздравляю!