2020-06-22T15:38:04+03:00
Общество

Бессмерный подвиг и Великая Победа: Челябинск почтил память защитников Родины минутой молчания

Всероссийская акция прошла в День памяти и скорби
Алексей МИКУШИН
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Минута молчания прошла в 14:15Минута молчания прошла в 14:15
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Дата и время выбраны не случайно. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому 22 июня Всероссийская минута молчания будет проходить одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Именно в этот день и в это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Минута молчания в память о защитниках Отечества прошла и в Челябинской области. Так, глава региона Алексей Текслер в 14.15 (время челябинское) прервал совещание с о своими заместителями.

Минута молчания на совещании у главы региона Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ru

Минута молчания на совещании у главы региона Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ru

— Коллеги, сегодня День памяти и скорби. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Прошу всех встать, чтобы почтить минутой молчания память всех жертв войны, — обратился к подчиненным губернатор.

Губернатор Алексей Текслер у Вечного огня. Фото пресс-служба администрации Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер у Вечного огня. Фото пресс-служба администрации Челябинской области.

А утром глава региона в Челябинске возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске. В своем обращении в связи с Днем памяти и скорби губернатор подчеркнул:

— Среди памятных дат в истории нашего Отечества 22 июня всегда будет особенным днем… Сотни тысяч южноуральцев ушли добровольцами на фронт, уступив место в заводских цехах и на колхозных полях женщинам, старикам и детям. Многие не вернулись с полей сражений, преумножив горечь утрат. Мы всегда будем помнить о том, как судьба целого поколения, опаленного тем июньским днем, стала бессмертным подвигом и ознаменовалась Великой Победой. Вечная память павшим героям Великой Отечественной войны, мира и добра всем нам!

Руководитель администрации города Наталья Котова также почтила память участников Великой Отечественной войны у Вечного огня.

Глава Челябинска Наталья Котова. Фото пресс-служба администрации Челябинска.

Глава Челябинска Наталья Котова. Фото пресс-служба администрации Челябинска.

— Мы всегда будем помнить этот трагический день, который положил начало самой страшной кровопролитной войне, унесшей жизни миллионов — защитников родной земли, мирных жителей, детей. Сегодня мы склоняем головы в память о всех тех, кто погиб на войне, и чествуем тех, кто в ней выстоял. Низкий поклон ветеранам! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, сил, мирного неба и ещё долгих лет жизни, — сказала после возложения цветов Наталья Котова.

На минуту молчания прервалась пресс-конференция в министерстве здравоохранения в Челябинской области, посвященная ситуации с коронавирусом в онкоцентре.

Фото: Челябинск сегодня (t.me/cheltodayru)

Фото: Челябинск сегодня (t.me/cheltodayru)

Минутой молчания на Аллее Славы и Саду Победы почтили память и руководители управления Росгвардии во главе с начальником, генерал-майором полиции Александром Ясинским.

Росгвардия возложила цветы на Аллее Славы. Фото пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия возложила цветы на Аллее Славы. Фото пресс-служба Росгвардии.

А накануне руководство управления и отрядов спецназа в рамках проекта «Сад Победы и Памяти Челябинской области» высадили в селе Долгодеревенское яблони в честь героев, оставшихся на фронтах Великой Отечественной. Отметим, что по всей России запланирована высадка 27 миллионов таких деревьев, в память о каждом погибшем.

В День памяти и скорби, полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов вместе с первыми лицами региональных ведомств принял участие в церемонии возложения цветов и венков на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Церемония также началась с минуты молчания.

Полпред Николай Цуканов возложил цветы в Екатеринбурге

Полпред Николай Цуканов возложил цветы в Екатеринбурге

Кстати, напомним, что 24 июня Парад Победы пройдет в Челябинске в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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