Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 июня 2020 года: очаг в онкоцентре, кого протестируют на антитела бесплатно

Согласно последним данным, с начала пандемии в Челябинске официально зарегистрировано 2289 (+108 за минувшие сутки) случаев заражения COVID-19. 1038 (+37) пациентов выписаны из больницы. 1196 человек продолжает лечение, из них 477 амбулаторно. Скончался мужчина 66 лет, всего в городе умерло 39 зараженных вирусом нового типа.

Последние новости по коронавирусу в Челябинской области на 22 июня 2020 00:00 00:00

Горздрав озвучил количество свободных больничных коек в ковидных госпиталях. Свободно 391 место, однако учитывая темпы заражения, возможно, понадобятся новые.

Вспышка коронавируса произошла в челябинском онкоцентре. У 82 человек (из них 81 пациентов и один сотрудник) оказался положительным тест на ковид. Еще 155 человек — контактные. Массово фиксировать заболевших начали еще в четверг, но «раскрыли карты» только сегодня. Теперь онкоцентр ждет прокурорская проверка. Напомним, онкобольные входят в группу риска, ведь их организму и без того тяжело. Поэтому высок процент летального исхода.

А между тем, вмешательство надзорного органа помогло добиться справедливости. После жалобы одного из водителей скорой помощи «Челябмедтранса» на отсутствие обещанных доплат за работу в период пандемии, прокуратура инициировала проверку. Деньги не дошли до 31 водителя, но после указания на нарушения средства сразу отыскались. Сумма набралась не маленькая — более 460 тыс. рублей.

Каждый день мы наблюдаем печальную статистику под 200 новых зараженных. По словам начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раисы Косаревой, говорить о снятии ограничений вследствие этого рано. К аппаратам ИВЛ на данный момент подключены 74 южноуральца. Большим подспорьем для врачей называют томографы, позволяющие обнаружить поражение легких без видимых признаков болезни.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Челябинцам постоянно напоминают о соблюдении масочного режима, а также правилах использования масок, только не все чиновники готовы показать это на личном примере. Так, на брифинге, по ситуации с коронавирусом в онкоцентре глава медучреждения сидел, опустив маску на подбородок.

На сайте Роспотребнадзора появилась информация для желающих сдать кровь на антитела. Как оказалось, сдать смогут только 2 800 южноуральцев. В выборку постараются включить людей разного возраста и пола, а также из разных организаций. Так что протестироваться всей конторой не получится.

В Челябинской области зарегистрировано 6298 (+270 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 3301 (+101) пациент выписан из больницы. Под наблюдением врачей остается 2838 южноуральцев. За сутки скончалось пять человек, с начала пандемии в регионе 121 смертельный случай.

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