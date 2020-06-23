Алексей Текслер подтвердил строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской больницы

Хирургический корпус областной детской больницы в Челябинске обязательно будет построен. В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 4,5 млрд рублей.

В ЧОДКБ глава региона приехал, чтобы поздравить врачей с Днем медицинского работника. Он осмотрел отделения и операционные хирургической службы главной детской больницы Южного Урала, оценил уровень оснащенности медицинским оборудованием. К больнице прикреплены все дети региона с рождения до 18 лет. В год медики проводят более 7,5 тысячи операций — сложнейших, когда за жизнь ребенка борется мультидисциплинарная бригада врачей, потому что часто недуги и травмы бывают сочетанными. Иногда на помощь приходят коллеги из Челябинской областной клинической больницы, окружного онкодиспансера, делясь своими умениями, предоставляя для спасения уникальное оборудование. Потому для развития службы детской медицины важно кластерное расположение всех корпусов. Ведь иногда счет идет на минуты. Текслер подчеркнул: строительство нового корпуса — важная часть развития детской хирургической службы региона на ближайшие годы.

… и пообещал: новому хирургическому корпусу — быть. Фото: gubernator74.ru

За самоотверженный труд губернатор поблагодарил врачей:

— Еще раз спасибо вам огромное. Конечно, я воочию увидел основную проблему, которая сегодня есть в областной детской больнице. Это, конечно же, нехватка помещений. У вас замечательный коллектив, неплохое оборудование. Мы договорились улучшить оснащение, чтобы еще более быстро и качественно оказывать медицинскую помощь.

Главврач ЧОДКБ Галина Киреева подчеркивает: профессиональный праздник втройне профессиональный, потому что областная власть приехала к врачам, детям и их родителям.

— Мы всегда говорим: «Дети — наше будущее. Все лучшее — детям». Но именно сегодня правительство Челябинской области в лице губернатора, вице-губернатора интересуется перспективами детской областной больницы, педиатрической службой в целом. Потому что это будущее нашей области, хорошее качество жизни, счастье последующих поколений. Педиатрия развивается сейчас благодаря нацпроектам. В стране до 2024 года будет построено 40 современных детских медицинских центров.

Главе региона в больнице показали, что представляет собой современная детская хирургическая служба, которая представлена детской хирургией, детской урологией, гинекологией, нейрохирургией, неонатальной хирургией, отоларингологией. Это сложнейшие знаковые направления, которые требуют высококлассного штата врачей, самого современного оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, лаборатории. Губернатор интересовался проблемами глубоко, досконально. Как заявила Галина Кийеева, определено стратегическое развитие хирургической службы на ближайшее время. В больнице появится новое оборудование, которое позволит получать детям специализированную высокотехнологичную помощь. И не ездить в Санкт-Петербург, Москву. Врачи и власть обсуждали проекты будущего.

— Спасибо большое за то, что у нас есть государственная власть, которая радеет за детей. Которая не только говорит, но и делает — серьезно и честно, — подытожила главврач ЧОДКБ.

Территорию, где появится корпус, обязательно благоустроят. Взамен 4,2 га, выведенных из состава Челябинского городского бора, к особо охраняемой природной территории прирезано в 10 раз больше — урочище Монахи и пойма реки Миасс от моста по ул. Худякова до плотины «Коммунар». Алексей Текслер держит на контроле и вопрос компенсационной высадки деревьев-крупномеров. «Сделаем все, чтобы сбалансировать интересы всех, самое главное — это наши дети», — подчеркнул губернатор.

О компромиссе и поиске разумного решения говорила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова:

— Я не знаю, как можно выбирать между деревьями и детьми. Не нужно обострять ситуацию, я не хочу этого делать, но, тем не менее, необходимо найти разумное решение. Я живу в этом городе, не собираюсь уезжать, также дышу воздухом, гуляю в городском бору, бегаю там. Это важно. Но нужно найти оптимальный вариант, и мне кажется, он найден.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Сегодня областная детская больница входит в десятку лучших федеральных центров. С одной стороны, есть современное оборудование, высококвалифицированные врачи, оказывается высокотехнологичная помощь, с другой — мы видим проблему нехватки помещений, и она сказывается на всем. Врачи готовы решать дополнительные задачи, осваивать новые техники, но есть нюансы: например, при трансплантации параллельно должны браться материалы у мамы, это необходимо делать в одном помещении, а здесь это сделать невозможно. Мы готовы быть одним из лучших областных центров, увеличивать количество направлений оказания помощи для наших детей. Для этого нужен единый центр, где любую детскую патологию можно вылечить. Это наша сегодняшняя задача, и для этого новый хирургический корпус, безусловно, необходим.