Как Челябинская область планы СССР в жизнь претворяет

В Аргаяше Текслер был год назад. Нынешняя поездка была посвящена, в первую очередь, проверке исполнения местными чиновниками полученных ранее поручений. Не обошлось и без знаменитых «разворотов» губернатора, когда меняется утвержденная схема маршрута; губернатор общается с людьми и от них слышит и проблемы, и реальные оценки сделанного.

СДАТЬ ДОРОГУ ЛЕТОМ

Пункты плана поездки начались сразу на въезде в территорию. Свой визит в район губернатор начал с осмотра текущего этапа ремонта участка автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева. Эту дорогу не ремонтировали последние 20 лет. Теперь дорожники уложили современное покрытие на твердой скальной основе, что увеличит износостойкость полотна.

По проекту к 25 октября 14-километровый участок трассы будет полностью сдан. Алексей Текслер планы скорректировал: запускать движение нужно летом. Дорога важная, ведет на курортные озера региона. Трафик высокий — около 10 тысяч автомобилей в сутки. Кстати, поручение об оперативном вводе отремонтированных дорог — не только по участку трассы в Аргаяше, но и по всем объектам, что сейчас ремонтируются в регионе.

КОГДА ЗАПУСТЯТ СПОРТЗАЛ

В селе Кулуево уже полвека работает филиал районной детской школы искусств. Двадцать пять преподавателей сейчас работают со 125 воспитанниками — обучают ребят хореографии, изобразительному искусству, музыке. В прошлом году здание школы отремонтировали. Для занятий закупили музыкальные инструменты. Школа искусств на селе — всегда центр культурного и социального притяжения. Это обстоятельство подчеркнул Алексей Текслер, «выдавая» поручение министру культуры региона Алексею Бетехтину. Минкульт разработает программу по привлечению кадров в сельские школы искусств. Аналог уже есть — областной проект «Земский тренер», которая действует по схеме проектов «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Отремонтированы помещения в Кулуевской детско-юношеской спортивной школе. Построенное в 1987 году здание в 1996 году пострадало при пожаре. Десятилетия был закрыт уникальный игровой зал площадью 60 на 18 метров. Универсальное тренировочное пространство подходит для занятий мини-футболом, баскетболом, легкой атлетикой, волейболом. К 1 сентября зал откроется для более чем 500 воспитанников. Министр физкультуры и спорта получил поручение губернатора: за лето обустроить территорию вокруг спортшколы, смонтировать систему видеонаблюдения и закупить для детей спортинвентарь.

АКБАШЕВА: ЦЕЛИНА В XXI ВЕКЕ

Совхоз «Акбашевский» специализируется на выращивании овощей и картофеля. Развивается животноводство. Сейчас строится комплекс на 800 голов крупного рогатого скота. Первая очередь введется в следующем году, и производство молока вырастет на 600 тонн. Когда комплекс выйдет на проектную мощность, молока в совхозе «Акбашевский» будет производиться больше на 7,2 тыс. тонн.

Алексей Текслер подчеркнул, что задача районных властей — вводить в оборот залежные земли. «Это основная перспектива, которой нужно заниматься», — подчеркнул Алексей Текслер.

В Акбашева в разговоре с работниками опять возникла дорожная тема. Работники пожаловались, что на площадке нет дороги, нет освещения. Игорь Ишимов, глава Аргаяшского района, пояснил, что контракт на освещение заключен. Дорогу начнут делать в нынешнем году. А губернатор людям сказал:

— Я коллегам сказал, что это не дорога и даже не направление. Как раз обсуждали это, когда сюда ехали. Я даю личное обещание, что в течение двух лет будет дорога сделана.

В Аргаяшском районе Алексей Текслер предпринял один из своих знаменитых «разворотов»: получил сообщение в соцсети от жителей села Кузнецкое на дефицит воды. И немедленно отправился на место.

В поселке с водой действительно плохо. Холодная едва идет, горячей нет вовсе. Аварии на скважине провоцируют дефицит воды. В жару «горят» огороды: грядки нечем поливать. Так в Кузнецком мучаются уже четыре года.

Ишимов получил семь дней для поиска выхода путей из ЧС — это поручение губернатора:

— Ускорьтесь и возьмите на контроль эту ситуацию. Так долго эти проблемы решаться не должны. Это, по сути, чрезвычайная ситуация. Люди не понимают, что происходит, и не знают, когда ждать воду. Вы лично займетесь этими проблемами. Через неделю жду доклад.

Продолжение «водной темы»: строительство Долгобродского канала, который перебрасывает воду из реки Уфа в Аргазинское водохранилище и, соответственно, в «чашку» Шершней, из которой «пьет» Челябинской промышленный узел.

— Долгобродский канал — ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Завершилась стройка, начатая еще с советских времен. Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой, — сказал губернатор.

Пляжи на Увильдах должны быть свободными для всех. Фото: gubernator74.ru

НА УВИЛЬДАХ ПОЯВИТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ

В Аргаяшском районе глава региона решил вернуться к практике советских времен. Алексей Текслер проинспектировал, как демонтируется незаконный забор на берегу курортного озера Увильды. Уникальный водоем — особо охраняемая природная территория регионального значения.

В нарушение российских законов берег прекрасного озера забит заборами. Свободный доступ к озеру перекрыт. Год назад суд вынес решение о демонтаже заграждения на так называемом Коровьем пляже. И только через год собственник был вынужден демонтировать забор.

— Тем не менее большое количество заборов еще осталось. На мой взгляд, эту землю нужно вернуть и сделать из этого места общественный пляж длиной два километра и зону отдыха для людей. Такую задачу себе поставим. Это нужно сделать обязательно. В советское время здесь не было никаких заборов, к этому нужно вернуться. Я думаю, люди это отметят, — сказал губернатор.

ИШАЛИНА: ОЧИСТНЫЕ

Еще одно поручение губернатора, данное в прошлом году всем агрохолдингам по соблюдению экологического законодательства в вопросе очистки стоков, реализуется сейчас в Ишалина, на площадке холдинга «Уралбройлер». Проблема многолетняя, застарелая.

Агрхолдинг сейчас строит очистные, которые будут работать не только на мощности предприятия, но всего поселка. Инвестор принял решение о расширении производства птицефабрики, и это продвижение вопроса связано, в том числе, с темой строительства очистных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Глава района не так давно работает в своей должности. Нисколько не сомневаюсь в том, что поднятые проблемы будут взяты им на карандаш и решены. Например, мы сегодня заехали в поселок Кузнецкое, жители которого написали много обращений по нехватке воды. Приехали внезапно даже для главы поселения. Люди вышли, мы поговорили и теперь точно решим застарелые проблемы.

Моя традиционная «синяя папка» состоит из обращений жителей района. Все темы в нее и вошли, есть чем заниматься. У района есть перспективы в сельскохозяйственной теме. У района есть большие площади залежных земель, которые обрабатывались в советские годы, но пока не вовлечены в оборот. Это — основное направление для развития растениеводства, выращивания овощей, развития животноводства.

У Аргаяшского района большой туристический потенциал, и не только на Увильдах. Стоять на месте не нужно, заделы есть.

ЦИФРА

51 километр составляет длина построенного Долгобродского канала. В маловодную пору по каналу из Уфы в Аргази будет перебрасываться 150 млн кубометров воды в год. Чистая питьевая вода предназначена для водоснабжения более чем 1,5 миллиона жителей Челябинского промышленного узла и предприятий. Решение о строительстве принималось еще в 70-е годы ХХ века из-за угрозы маловодья.