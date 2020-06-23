Поправки для семьи: что предлагается изменить в Конституции

Большой блок поправок в Конституцию, голосование за которые пройдет 1 июля, посвящен семье и поддержке детей. Что изменится в государственной политике, для чего нужны новый формулировки? На наши вопросы ответила председатель Совета родителей Челябинской области Елена Сыркина:

— В новых статьях отражены все чаяния родителей, которые предлагается закрепить уже на уровне ценностей и смыслов. Важно, что семья и дети становятся смыслом государственной политики Российской Федерации. Во-первых, у нас много национальных проектов, которые работают на детство и на семью — это нацпроект «Демография», «Культура», «Образование», где так или иначе описаны мероприятия, механизмы, направленные на улучшение жизни семей, и детей в частности.

— Зачем же тогда нужны поправки в Конституцию?

— Это закрепление поможет защитить то поддержку, которую дети сейчас получают. То есть ни дети, ни семья не будут зависеть от каких-то жизненных перипетий, они будут находиться под гарантированной защитой государства.

Я помню, как развивалось направление «Города благожелательные к детям». Сейчас оно будет закреплено на уровне Конституции. Это дает возможность любые нормативные документы рассматривать благожелательно к детям. Государство берет на себя ответственность за благополучие семей и детей, а также функции родителей для тех, кто остался без взрослых.

Те выплаты, которые были, останутся, в том числе материнский капитал. Мы много обсуждали, насколько работает эта мера. Приходили к выводу, что многое зависит от установок в семье. Но понимание того, что ты находишься в безопасности, что тебе дают некую финансовую подушку, позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

— Но ведь государство всегда поддерживало семьи?

— Да, но в разное время в государственной политике были свои акценты. Например, раньше большее внимание уделялось социально незащищенным семьям. Приходилось много обсуждать, доказывать, порой выбивать помощь тем, кто разово попал в беду или чтобы поддержка оказывалась всем детям. Речь идет о бюджетных расходах, к примеру на создание условий для обучения — выдачу бесплатных учебников, материально-техническое оснащение школ.

Плюс поправки дают возможность государству сотрудничать с некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты, направленные на воспитание ребенка. У нас фонды очень активные. В этом году в президентских грантах от Челябинской области победили 56 организаций и принесли более 17 миллионов рублей в бюджет. То есть это партнерские отношения между обществом и государством.

— А что такое традиционные ценности в вашем понимании? Они будут как-то названы?

— Да, эти вещи нигде не зафиксированы документально, поэтому вокруг этого понятия ломается много копий. 200 лет назад был патриархат, до этого матриархат, быть ребенка розгами или ставить на горох — тоже входило в «традиционные ценности». Для меня вечным остается уважение в семье, взаимодополняемость, то есть не жесткое распределение ролей, а помощь друг другу, соблюдение прав даже ребенка, когда учитывается его мнение, когда есть умение разговаривать и договариваться. Думаю, большинство людей разделят мое мнение.

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