Экология в законе: изучаем поправки в Конституцию страны

Большой объем поправок в основной документ страны касается окружающей среды. В чем их суть, разбираемся с руководителем Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашидом Исмаиловым.

— В последнее время мы наблюдаем усиление государственной природоохранной политики. Ее основа — создание и сохранение благоприятной окружающей среды. Поправки в Конституцию поднимают эти направления на более высокий уровень. Нам предлагается новый институт ответственности правительства за меры, обеспечивающие экологическое благополучие, биоразнообразие природной среды. Это институт конституционной ответственности. Такого раньше не было.

— Как поправки помогут в решении экологических проблем?

— Конечно, основы, закрепленные в Конституции носят декларативный характер, и предлагаемые поправки в статью 114 предусматривают ответственность Правительства Российской Федерации за исчерпывающий комплекс мер по обеспечению экологического благополучия. Но эти поправки будут способствовать развитию других норм — отраженных в конкретных федеральных законах, подзаконных актах. И региональным властям — это сигнал на новый тренд — усиление внимания государства к экологическим проблемам. Конечно, каждый регион по-своему решает задачи. Но мы видим, что в некоторых субъектах этот тренд давно обозначен. В основном в промышленных регионах, к которым относится Челябинская область.

— А какие изменения ожидаются у нас?

— Готовится документ нового уровня, такого еще не было, это пилотный проект, эксперимент — экологический стандарт Челябинской области. Он включает в себя действующие и новые требования, более повышенные. Конечно, работа ведется в диалоге с представителями бизнеса, гражданского общества, экспертов. Есть политическая воля, есть позиция промышленников, экологическая ответственность за территорию, где расположены предприятия, за людей, которые на них работают и живут вокруг. Именно поэтому в центре должны быть экологическая безопасность человека, качество его жизни. И здесь очень важно не просто поставить всех перед фактом, а добиться конструктивного решения, итогом которого станут конкретные действия.

— Что еще предлагается закрепить в Конституции?

— Очень важный момент — новый взгляд на систему экологического образования. Эксперты давно об этом просили. Это необходимо, чтобы каждый школьник знал не только свой язык, основы математики, но и с детства приобщался к экологической культуре, развивал мышление. Эта норму и предлагается закрепить в Конституции. Я думаю, что ее отражение тоже будет в законодательных актах федерального и регионального уровня.

Еще одна важная тема — ответственность правительства за формирование гуманного обращения с животными. Это очень резонансная тема. Теперь же позиция государства будет прописана в главном законе нашей страны.

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