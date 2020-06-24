Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 24 июня 2020 года: свежая сводка из реанимации и «черный список» магазинов, где легко заразиться

Магнитогорск остается на втором после Челябинска месте по числу зараженных коронавирусом в регионе. По данным на раннее утро 24 июня в городе подтверждены 1109 случаев новой инфекции.

При этом медики отмечают, что в городе стало больше тяжелобольных пациентов: в реанимации находятся 12 магнитогорцев, пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— С начала пандемии в городе умерли 27 пациентов с коронавирусом. Это люди от 52 до 85 лет. Некоторые из них страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, онкологией, хронической патологией почек — говорит заместитель директора Центра по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области Елена Симонова.

Чтобы понять, какая часть жителей мегаполиса столкнулась с новой инфекцией, в том числе бессимптомно, и уже имеет к ней иммунитет, в Магнитогорске по примеру Челябинска проведут массовое тестирование на антитела к COVID-19. Речь идет об анализе крови из вены. Сдать его можно совершенно бесплатно. Волонтеров, готовых принять участие в акции, просят заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора не позднее 26 июня. Принять участие в акции могут взрослые, а также дети старше одного года. Если возникнут сложности, можно попросить помощи у сотрудников ведомства по телефонам: 8 (351) 7243270, 8-908-933-38-02.

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Брать анализы будут с 29 июня по 3 июля в медицинских организациях города. Имена участников акции определят при помощи случайной выборки из всех анкет.

В минувшие выходные в России отметили День медработника. Сразу пятеро докторов из Магнитки, которые лечат ковидных больных, получили к празднику государственные награды. Это главврач ГКБ № 1 Ирина Капланова, заведующий реанимацией Николай Куликов и врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Пеньковская из той же больницы. Кроме того благодарность президента объявлена заместителю главврача ГКБ № 1 Дмитрию Батову и главному врачу Центр охраны материнства и детства Марине Шеметовой.

Между тем власти города негодуют по поводу нарушения масочного режима — досталось и горожанам, и сотрудникам магазинов.

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— Руководители организаций сами допускают, чтобы в заведениях были нарушения. У работников маска висит на подбородке, на ухе или вообще в кармане лежит. Многие работают без перчаток, нет антисептиков, разметка вся стерлась. Посетители заходят в магазины без маски, а персонал не требует ее надеть, — отчитывает бизнесменов замглавы города Александра Макарова.

В городе даже составили «черный список» магазинов, где хуже всего соблюдаются правила безопасности. Подхватить здесь инфекцию проще простого.

В период с 12 мая по 22 июня в ходе проверок в организациях торговли, в том числе в сетевых магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Ситно», «Светофор», «SPAR», «Глория», «Ариант», выявлено 270 фактов нарушения масочного режима. В лидерах по количеству нарушений оказались сети «Пятерочка» и «Магнит». Последние протоколы были составлены в магазинах:

— «Магнит» (проспект Ленина, 104) — протокол составлен на юридическое лицо за то, что персонал не обеспечивает контроль за использованием масок клиентами;

— «Пятерочка» (улица Труда, 21б) — протокол на кассира без маски;

— «Магнит» (улица Советская, 170) — протокол на сотрудника без маски, также составлен рапорт на директора;

— «Пятерочка» (улица имени Газеты «Правда», 25) — протокол на кассира без маски.

— Организация-нарушитель заносится в список для повторной проверки. В случае бездействия возможны санкции вплоть до приостановления деятельности заведения, — говорят в мэрии Магнитогорска.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 24 июня 2020 года.

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