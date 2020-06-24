Коронавирус в Челябинске, последние новости на 24 июня 2020 года: Бажовский фестиваль сдался, а детские лагеря еще держатся

Пожалуй, главной новостью минувших суток стало решение Областного суда о законности карантинных мер на территории области.

Трое южноуральцев подали иск к губернатору и правительству региона, заявив, что запреты, а также обязанность носить маски нарушают их конституционные права. Но Фемида решила, что это — капризы, и в разгар эпидемии власти просто обязаны защищать население от опасной инфекции.

— Распоряжение губернатора соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемых распоряжений прав истцов не нарушает, и необходимо, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, защитить здоровье жителей региона, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

На раннее утро 24 июня в Челябинской области подтверждены 6480 случаев заражения COVID-19. Тяжелее всего ситуация в областном центре: за время пандемии здесь заразились 2353 человека. На втором месте Магнитогорск: 1109 человек. Далее следуют Златоуст и Миасс: 606 и 617 случаев соответственно. Причем в Миассе положение острое — случаев заражения больше и больше, тогда как Златоуст сумел взять ситуацию под контроль. Всего по области с момента первого выявления коронавируса скончались 125 человек, заразившихся новой инфекцией.

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Московский эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян заявил, что Челябинск пройдет пик смертности одним из последних в России. К концу июля, по его мнению, число смертей должно уменьшиться в полтора-два раза. Пока в Челябинской области каждый день погибают по четыре-пять человек. Причиной долгого угасания пандемии в России эксперт считает нарушение масочного режима и социальной дистанции.

Между тем власти Челябинской области не торопятся ослаблять карантин.

Во вторник, 23 июня, в Челябинской городской Думе обсуждали открытие детских лагерей.

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— Открытие летних оздоровительных лагерей возможно только на третьем этапе отмены ограничений. Так как сейчас мы всего лишь на первом этапе, то перспективы летней оздоровительной кампании выглядят весьма туманно, — заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Вероника Макарова.

В городе выявляют все новые очаги заражения. О самом крупном стало известно в начале недели: больше 80 человек заразились новой инфекцией в челябинском онкоцентре. Во вторник вирус пробрался в правительство Челябинской области: коронавирус нашли у сотрудника канцелярии.

Из-за ковид отменили отменили Бажовский фестиваль народного творчества, который проходит на Южном Урале без малого 30 лет.

— На сегодня принято единственно правильное решение: Бажовский фестиваль обязательно состоится, но в 2021 году, — заявила директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова.

Организаторы предлагают участникам встретиться в официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Здесь подписчики выкладывают фото, видео, истории с фестиваля. А специалисты Центра народного творчества читают сказы Бажова.

А «Уралэнергосбыт» разрешил не менять счетчики, если межповерочный интервал прибора учета истекает в 2020 году.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 24 июня 2020 года.

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