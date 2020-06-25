2020-06-25T06:25:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 25 июня 2020 года: имбирь за 1000 в «Монетке», опасения за «Трактор» и новые рейсы на моря

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 25 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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Страсти по имбирю никак не утихаютСтрасти по имбирю никак не утихаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно последним данным, в Челябинской области подтверждены 6652 случая заражения COVID-19 (+172 за минувшие сутки), 3531 (+97) южноуралец смог побороть опасную инфекцию, еще 2950 продолжают лечение. С начала пандемии умерло 129 человек, четверо за прошедший день.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом

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Ковид унес жизни двух женщин 77 и 83 лет из Челябинска и Верхнеуральского района. А от сопутствующих болезней умерли 61-летняя жительница Увельского района (хронический пиелонефрит) и 95-летний челябинец (хроническая обструктивная болезнь легких).

Хоккейная команда «Трактор» сыграет на Кубке Республики Башкортостан с 10 по 13 августа, однако хоккейная общественность возмущена планами уфимской команды. Дело в том, что перед этим «Салават Юлаев» собирается провести сборы в Финляндии и вернуться за четыре дня до соревнований. Эксперты опасаются, что соперники могут привести коронавирус и не знать об этом.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова

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Махинации с ценами на чудодейственный имбирь привели к проверке. Антимонопольная служба Челябинской области заинтересовалась призывом торговой сети «Монетка» покупать имбирь со скидкой 60-80% по цене 99 рублей за 100 грамм, то есть около 1000 за килограмм. По результатам контрольной закупки оказалось, что имбирь в других торговых сетях продается не дороже 550 рублей. Теперь ретейлеру предстоит держать ответ за недобросовестную конкуренцию.

Отдыху быть! Уже с 30 июня РЖД восстанавливает поезда в Адлер и Анапу. Билеты уже есть в продаже. Железнодорожники заверяют, что в поездах дальнего следования предпринимаются все средства для безопасной перевозки. Во время пандемии у пассажиров измеряют температуру два раза в день, постельное белье дезинфицируются, вагоны обеззараживаются в депо и оснащаются ультрафиолетовыми лампами для очистки воздуха. У проводников можно купить маски, перчатки и антисептики.

Скучаете по Европе? Авиакомпания Nordwind с 16 июля открывает рейсы из Челябинска в самый западный регион страны — Калининград. Там можно не только полюбоваться достопримечательностями, но и позагорать на берегу Балтийского моря. Летать будут два раза в неделю, по четвергам и по воскресеньям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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