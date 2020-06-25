Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 25 июня 2020 года: больничные очаги и открытие музеев

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске 22 новых случая заражения ковидом (всего 1124), выздоровело 40 пациентов (итого 693). Продолжают лечение в стационарах 187 человек, еще 182 лечатся амбулаторно. Легкая степень заболевания у 189 пациентов, средняя у 174, 12 горожан в реанимации, семеро на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии в городе умерло 27 человек, новых смертельных случаев нет.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

В трех больницах Магнитогорска произошли случаи занесения ковида, сообщает Magcity74 со ссылкой на замдиректора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» Елену Симонову. На карантин сейчас закрыты гемотологическое отделение больницы № 2, отделение областной туберкулезной больницы и хирургическое отделение медсанчасти. Всего 94 медицинских работника заболели коронавирусом с начала пандемии.

Стало известно, когда откроются магнитогорские музеи. По словам начальника управления культуры Млады Кудрявцевой, культурные центры должны открыться после снятия ограничений, 1 июля. Пока что это только ожидаемая дата, все зависит от решения властей. На данный момент городские музеи ведут работу в онлайн режиме.

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С начала пандемии в Челябинской области 6652 подтвержденных случая (+172 за минувшие сутки) случая заражения COVID-19, 3531 (+97) пациентов выздоровели, еще 2950 продолжают лечение. С начала пандемии скончалось 129 человек, четверо за прошедший день.

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