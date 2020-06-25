Компания «Интерсвязь» вошла в правление экспертного совета «Умный город»

В Челябинске состоялось первое онлайн-заседание Экспертного совета по реализации пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», который поможет эффективнее внедрять современные технологии в городское пространство.

На заседании был избран новый состав правления Экспертного совета, в который вошло руководство компании «Интерсвязь». Всего в составе Экспертного совета 53 человека — это квалифицированные специалисты с большим опытом практической деятельности в различных сферах городского хозяйства — представители научно-образовательного, предпринимательского и общественного городских сообществ.

Председателем Экспертного совета на основе открытого голосования стал Александр Шестаков, ректор ЮУрГУ. Его заместителями стали председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев и проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов. Благодаря синергии компетенций в области науки и в практических разработках, их экспертиза будет особенно ценной.

— Участие в этом проекте — это очередной шаг в будущее для Челябинска. Мы готовы применять наши разработки для улучшения городской инфраструктуры, чтобы создавать новые комфортные условия для жителей. Мы опираемся на опыт других городов, которые служат нам примером цифровизации, позволяющей улучшать жизнь. Также успешный многолетний опыт сотрудничества с ЮУрГУ показал, насколько эффективнее развиваются проекты, когда к их решению подходят комплексно. Теперь к экспертизе присоединятся и муниципалитет, и общественники, и представители бизнеса, что дает все шансы качественно улучшить жизнь, — прокомментировал Леонид Вахрамеев, Председатель совета директоров компании «Интерсвязь».

В структуре органов управления по реализации проекта «Умный город» будут работать эксперты по внедрению всех прорывных технологий, а это значит, что качественные изменения в городе коснутся всех сфер жизнедеятельности. Сама структура состоит из трех частей: Координационного совета, Проектного офиса и Экспертного совета.

Координационный совет определяет стратегию реализации проекта, и обеспечивает согласованность действий органов государственной, муниципальной власти и всех участников работы.

Проектный офис разрабатывает и реализует мероприятия Дорожной карты проекта «Умный город».

Экспертный совет — консультационный орган в структуре по реализации проекта «Умный город». Его основная задача — это организация проведения экспертизы проектов цифрового развития и выработка предложений по их реализации, а также экспертное сопровождение проекта.

До 1 июля Экспертный совет должен создать, утвердить и предоставить Проектному офису концепцию и основные направления реализации проекта «Умный город» на ближайшие 3 года.

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