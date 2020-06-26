2020-06-25T18:55:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 26 июня 2020 года: футболисты без масок, новая инфекционка и чем кормят ковидников

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 26 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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Коронавирус показал, что Челябинску необходима новая инфекционная больницаКоронавирус показал, что Челябинску необходима новая инфекционная больницаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще у 91 жителя Челябинска подтвердился COVID-19. Всего с начала пандемии 2532 случая. Еще 79 излечились от опасной болезни (всего 1195). 1274 жителя областного центра продолжают лечение, 570 из них амбулаторно.

Жительница Челябинска провела сравнение обеды в разных больницах города. Ее мать и отец заразились ковидом, однако были направлены в разные лечебные заведения. Где кормят вкуснее, — читайте в нашем материале.

У работника железнодорожного детском сада №152 обнаружен ковид. Сейчас учреждение закрыто на карантин. Как заверили в пресс-службе ЮУЖД, заболевший работник не работал с детьми, а все контактные лица отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Законодательного Собрания отметил достижения в борьбе с коронавирусом. Глава региона напомнил о развернутых трех тысячах коек и современное оборудование в медучреждениях и налаживании новых мощностей по производству одноразовых масок. Заодно Текслер поблагодарил всех соблюдающих противоэпидемический режим.

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Расходы на здравоохранение в области выросли на 4 млрд рублей, еще 2,8 млрд поступили из федерального бюджета на борьбу с ковидом. Две трети этих денег пригодились для подготовки госпитальной базы. Также Алексеем Текслером было анонсировано строительство новой инфекционной больницы, рассчитанной на 450 мест с десятью узкопрофильными отделениями.

Было принято решение о частичном открытии детских лагерей. Пока открыто только половина учреждений. Остальные либо не смогли обеспечить необходимые санитарные условия, либо отменили летнюю оздоровительную кампанию, устав от неизвестности.

ФК «Челябинск» провели первую тренировку для СМИ. Футболисты выходят на поле без масок, команда раз в неделю сдает тест на коронавирус, в раздевалках защитные средства обязательны.

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С начала пандемии в Челябинской области отмечено 6820 (+168 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирусом, из них 3864 (+153) южноуральцев смогли побороть новую инфекцию. Продолжает лечение 2961 пациент. За прошедшие сутки умерло четыре человека, все они жители Челябинска. Всего в регион ковид принес 133 смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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