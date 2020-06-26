Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 26 июня 2020 года: как пройдет День города, чем проштрафились «Магнит» и «Пятерочка»

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске 11 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии 1135 случаев. Еще 37 человек выздоровели и покинули больничные палаты (всего 730).

210 магнитогорцев продолжают лечение в стационарах, 176 амбулаторно. Легкая степень заболевания у 189 пациентов, средняя у 174. В реанимации находится 12 человек, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в городе 27 смертельных случаев, новых смертельных случаев нет с 23 июня.

Коронавирус не помеха для празднования. Магнитогорцев с Днем города будет поздравлять декорированный трамвай, служащий площадкой для выступлений музыкантов Магнитогорского концертного объединения. Народные гулянья запланированы с 26 июня по 17 июля. Также состоится акция «Трамвайные экскурсии», в ходе которой пассажирам будут рассказывать об истории города.

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В гонке по количеству штрафов выделились фавориты. Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» взяты на особый контроль, именно в них было зафиксировано больше всего нарушений масочного режима как со стороны сотрудников магазина, так и среди покупателей. За последние два дня был выписан 121 протокол за отсутствие маски.

Для препятствия распространения коронавирусной инфекции, организациями, работающими в сфере ЖКХ была разработана система дистанционных услуг, включающая оплату и передачу данных. Воспользоваться ими можно на сайте ООО ЕРКЦ.

С начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 6820 (+168 за прошедшие сутки) случаев заболевания COVID-19, из них 3864 (+153) пациента вылечились. Продолжает лечение 2961 южноуралец. За прошедшие сутки умерло четыре жителя Челябинска, всего 133 смерти в регионе.

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