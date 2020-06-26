Только три дня хозтовары в «Галамарте» по особым ценам

Разнообразные полезные мелочи для дома нужны всем – спору нет. Но вот «скопом» их редко покупают. Обычно так: вспомнила хозяйка, что чего-то не хватает дома, забежала в магазин после работы, купила. Через пару дней снова: вспомнила, что гладильная доска «приказала долго жить», забежала, купила. Что ж, можно и так. А можно и по-другому. Составьте прямо сейчас список, каких хозтоваров вам не хватает, и закажите их на сайте "Галамарт" со скидками до 70%!

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Вешалки, шторки для ванной, кофры для хранения вещей, подставки для зубных щеток и корзины для белья – все это принято называть словом «мелочи», но на самом деле, если квартира приобретает с ними совсем другой вид, какие же это мелочи?

Бывает, что собирались делать ремонт в квартире, а приобретешь несколько новых вещей, расставишь их по дому – и вауля! Комнаты преобразились, и ремонт, оказывается, может повременить. Но, кстати, если вдруг окажется, что нужен – в «Галамарте» и для него можно все необходимые инструменты прикупить. По славной традиции народного магазина – очень дешево и с большой выгодой.

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