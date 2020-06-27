Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал, как выглядел в 19 лет

Сегодня, 27 июня, в День молодежи губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал, как он выглядел в студенчестве. На своей странице глава региона выложил фотографию, на которой ему 19 лет.

— На этом фото мне 19 лет. Подумал, какой бы совет я дал себе в то время? «Иди вперед, познавай новое! Не бойся принимать трудные решения, чтобы не жалеть о том, что не сделал. Время летит слишком быстро. Нужно об этом помнить каждый день. Цени друзей, береги родителей. Только они любят тебя таким, какой ты есть. И обязательно найди любовь своей жизни», — написал в Instagram глава региона.

И добавил, что свой же совет в далеком 1992 он сам услышал, а теперь готов повторять его молодым.

Фото Алексея Текслера с разницей в 28 лет. Фото: alexeytexler.official/Instagram.com, пресс-служба правительства Челябинской области

Сейчас губернатору 47 лет. Школьные годы прошли в Металлургическом районе Челябинска. Когда Алексею Текслеру было 16 лет, семья переехала в Норильск.

С 1990 года работал на Норильском горно-металлургическом комбинате в должности техника экономического отдела комбината. В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии».

В Челябинск уже в качестве главы региона Текслер вернулся со своей женой Ириной и сыном Мишей.

Губернатор со своей семьей. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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