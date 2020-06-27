Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 июня 2020: умерший онкобольной, диагноз вице-губернатора и резкое падение в Магнитогорске

По последним данным в Челябинской области зарегистрировано 7139 случаев COVID-19 (+157 за минувшие сутки). Выздоровели 3950 южноуральца (+152). 3009 пациентов продолжают лечение.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом 00:00 00:00

За прошедшие сутки скончалось два человека, 64-летняя женщина с сахарным диабетом и 61-летний мужчина с онкологией. В обоих случаях ковид стал сопутствующим. Всего с начала пандемии в регионе умерло 138 человек.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

За минувшие сутки в областном центре подтверждено 83 новых случая (всего 2 685 случаев). Об этом сообщили в мэрии города. Еще 63 человека выписаны из больниц (1296 всего). На лечении находятся 1326 челябинцев, из них амбулаторно — 546.

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, курирующий внутреннюю политику, получил результат анализа на коронавирус. Он оказался отрицательным. Ранее у трех сотрудников пресс-службы регионального правительства подтвердился COVID-19. Все контактные с ними лица получили постановления об изоляции.

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

Во втором по размеру и численности населения городе Челябинской области — Магнитогорске — всего шесть случаев за сутки, хотя днем ранее было 45 новых заболевших. Всего с начала пандемии заболело 1186 человек.

Еще 19 человек выписаны (всего 759). 211 магнитогорцев продолжают лечение, из них больше половины — 164 — амбулаторно. За минувшие сутки умер один зараженный, всего с начала пандемии скончалось 30 человек.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 12 июля. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. В общественных местах по-прежнему действует масочный режим. Люди старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции.

На этой неделе в челябинском онкоцентре произошла вспышка коронавируса. Заболел 81 пациент и один сотрудник. 155 контактных лиц отправлены на изоляцию. Напомним, что больные раком находятся в группе риска, коронавирус может перечеркнуть все старания медиков по спасению их жизней. Массовым заражением заинтересовалась прокуратура.

По прогнозам московского специалиста по статистике и моделированию Агаси Таведяна, Челябинская область одной из последних пройдет пик смертности. К концу июля количество летальных исходов должно сократиться в два раза. Одна из причин долгого угасания пандемии — нарушение самоизоляции и масочного режима.

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