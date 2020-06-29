Официальный дилер ŠKODA, автоцентр «Чешский дом», приглашает посетить шоу-рум нового формата, который сочетает в себе digital-технологии и необычный дизайн. Уникальное для Челябинской области пространство было создано с акцентом на удобство и комфорт клиентов. Концепция интерактивного шоу-рума позволяет упростить процесс приобретения автомобиля и делает его более наглядным.

Отличительной особенностью автоцентра «Чешский дом» является возможность конфигурировать новый автомобиль на широкоформатном мониторе. Теперь вы можете выбрать цвет, дополнительное оборудование и познакомиться с набором опций вашего нового ŠKODA. Воспользуйтесь сенсорным дисплеем, чтобы сравнить ваш будущий автомобиль с представителями сегмента и познакомиться с ассистентами в помощь водителю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787686" frameborder="0"></iframe> Интерактивный шоу-рум: digital-возможности для выбора автомобиля в Челябинске.

— Мы понимаем, что для современного клиента важен не только продукт, но и сервис, обстановка, внимание к каждой детали. Первые визиты в обновленный шоу-рум нашего дилерского центра были высоко отмечены гостями: уют и оригинальные дизайнерские решения, наглядность и интерактивные девайсы — все это делает знакомство с маркой ŠKODA по-настоящему впечатляющим, — отмечает директор дилерского центра «Чешский дом» Виталий Юрченко.

Подойдите к вопросу приобретения ŠKODA с удовольствием: стильные лаунж-зоны позволяют клиентам «Чешского дома» провести переговоры с комфортом. Получите преимущество при покупке нового автомобиля, выгодное кредитное предложение, ознакомьтесь со всеми привилегиями «Чешского дома» не спеша, за чашкой ароматного кофе.

Посетите первый в области интерактивный шоу-рум официального дилера ŠKODA автоцентра «Чешский дом»!

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1,

тел.: 8 (351) 211 34 00

che-dom.ru

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