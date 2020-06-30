2020-07-15T09:12:32+03:00
Авто

Летний сервис SKODA на беспрецедентных условиях

Специальные предложения на актуальные услуги лета
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Официальный дилер ŠKODA Автоцентр «Чешский дом»объявляет о продлении специальной стоимости на наиболее актуальные для летнего периода услуги сервиса*.

Антибактериальная обработка за 1 699 рублей

Сейчас как никогда важна безопасность каждого члена семьи, и пребывание в автомобиле — не исключение. С заботой о каждом владельце ŠKODA «Чешский дом» объявляет антикризисную стоимость антибактериальной обработки кондиционера — всего 1699 рублей. Комплекс работ производится с использованием устройства Terosept для очистки систем кондиционирования воздуха. Кроме того, для всех воспользовавшихся услугой владельцев ŠKODA действует выгода 20% на приобретение фильтра салона. Специалисты сервисного центра «Чешский дом» рекомендуют проводить обработку систем кондиционирования не менее одного раза в год.

Промывка радиатора от 2500 рублей

ŠKODA уверенно встречает все невзгоды на своем пути: грязь, пыль и ветер с дождем. В разгар летнего сезона необходимо позаботиться о радиаторе вашего автомобиля. Именно он первым «страдает» от воздействий внешней среды и потому особенно нуждается в регулярной очистке. Воспользуйтесь летним предложением «Чешского дома»: промывка радиатора ŠKODA — от 2 500 рублей. Комплекс работ включает в себя очистку радиаторов кондиционера и системы охлаждения от внешних загрязнений со снятием облицовки бампера и частичной разборкой блока радиаторов.

Заправка кондиционера от 999 рублей

Наслаждайтесь поездкой даже в самый жаркий летний день! С наступлением лета особенно важно обеспечить исправную работу системы кондиционирования вашего автомобиля. Успейте воспользоваться предложением официального сервиса ŠKODA «Чешский дом» по заправке кондиционера. Услуга включает в себя: подключение заправочной станции, скачивание фреона, проверку на вакуум, заправку новым фреоном и компрессорным маслом.Своевременное обслуживание системы кондиционирования ŠKODA убережет оборудование от неполадок и сбоев в работе, сделает пребывание в пути по-настоящему комфортным для всей семьи.

Официальный сервисный центр ŠKODA «Чешский дом» оснащен современным оборудованием и оригинальными деталями. Сертифицированные специалисты дилерского центра гарантируют соблюдение стандартов обслуживания и качественное исполнение работ точно в срок. Продлите период службы своего автомобиля, регулярно посещая сервис «Чешского дома».

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1,

тел.: 8 (351) 211 43 00

che-dom.ru

* Имеются ограничения, срок действия предложений ограничен. Подробности уточняйте у мастеров-консультантов «Чешского дома» и по телефону.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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