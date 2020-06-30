2020-06-30T13:40:33+03:00
Общество

Поставщик электроэнергии в Челябинской области отчитался о проделанной работе за год

За этот год в сфере обслуживания произошли существенные изменения
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1 июля исполняется ровно год с того момента, как в Челябинской области произошла смена гарантирующего поставщика электроэнергии. После банкротства «Челябэнергосбыт» и временной работы в этом качестве «МРСК Урала» функцию подхватила компания ООО «Уралэнергосбыт». За этот год в сфере обслуживания произошли существенные изменения, а потребители получили множество новых возможностей и дополнительных каналов взаимодействия.

— Год назад мы начали работу практически с нуля, вся инфраструктура осталась у прежнего гарантирующего поставщика, а нам предстояло восстановить утраченные каналы взаимодействия, открыть новые центры обслуживания и в кратчайшие сроки наладить консультирование потребителей по всем вопросам. Считаем, что большая часть задуманного реализована. Запущена бесплатная горячая линия для клиентов. Сегодня сюда поступает более четырех тысяч звонков в день. Начал работать сайт, интернет-приемная, личный кабинет. Мы видим, что потребителям комфортнее взаимодействовать с поставщиком ресурсов через дистанционные каналы, поэтому уделяем особое внимание развитию этих направлений, — комментирует директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Сегодня южноуральцы могут выбрать любой удобный для себя способ взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Основная часть из существующих каналов удаленная, что особенно актуально в свете эпидемиологической обстановки в области.

Если у потребителя возникли вопросы, он всегда может позвонить на бесплатную горячую линию — 8-800-2222-500, специалисты проконсультируют по любому вопросу. Есть необходимость направить официальное обращение с приложением подтверждающих документов? Все можно сделать в интернет-приемной на сайте. Контролировать начисления, получать электронные квитанции, производить оплату услуг без комиссии и рисков — удобнее всего в современном сервисе «Личный кабинет». Любые вопросы можно задать поставщику через распространенный мессенджер — WhatsApp, по телефонам: 8-958-160-91-10 (консультации по электроэнергии); 8-902-028-43-29 (консультации по отоплению для жителей Челябинска). Проще общаться в социальных сетях? Это тоже не проблема, подписавшись на официальные страницы компании в социальных сетях (Facebook, ВК, Одноклассники, Инстаграм), можно получить консультацию в минимальные сроки по любому вопросу, быть в курсе самых важных событий в сфере ЖКХ, получать напоминания о времени передачи показаний и многое другое.

В компании подчеркивают, что развитие интерактивного взаимодействия будет продолжено, в планах реализации чат-боты и виртуальные приемные. Необходимость походов в центры обслуживания и длительные ожидания в очередях уйдут в прошлое. Потребителям остается не забывать вовремя передавать показания (до 25 числа) и оплачивать потребленную электроэнергию (до 10 числа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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