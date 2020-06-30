Выбор с доставкой на дом: глава избиркома Челябинской области рассказал, как будет организовано голосование

На 1 июля назначен общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию России. В эфире радио «Комсомольской правды» (95,3 FM) председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас рассказал, как будет проходить.

Глава избиркома Челябинской области об организации голосования 00:00 00:00

ГОЛОСОВАНИЕ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Во время пандемии коронавируса на дом можно заказать не только еду из любимого ресторана, но и бюллетень для голосования. К вам придут члены избиркома в полной боевой готовности: халатах, масках и перчатка — и захватят с собой переносной избирательный участок.

— Если люди сомневаются или не хотят идти, я их даже поддержу. Уважаемые южноуральцы, земляки, не ходите никуда! Позвоните в участковую избирательную комиссию или отправьте родственника, сообщите устно или письменно и каким-то образом засвидетельствуйте, что вы желаете проголосовать дома, — говорит Сергей Обертас.

Все телефоны участковых избирательных комиссий есть на сайте избиркома Челябинской области и на информационных стендах. Также 1 июля до 17:00 можно оставить заявку на портале госуслуг.

— Если говорить про электронное голосование с использованием портала госуслуг, то в рамках эксперимента этим пользуются только жители Москвы и Нижегородской области, для остальных субъектов это не является возможным на электоральном процессе под названием «Голосование по поправкам», — добавляет Сергей Обертас.

«ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ» ГОЛОСОВАНИЕ

Члены избиркома придут в халатах масках и перчаткахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зорким глазом за процессом голосования следят общественные наблюдатели, поэтому Сергей Обертас уверяет, что избиратели могут не боятся за свои голоса.

НА УЧАСТКАХ «РАЗВОДЯТ» ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сделать свой выбор можно, не выходя из домаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Обертас говорит, что никакой коронавирус не пугает южноуральцев и они активно голосуют как дома, так и на участках. Тем более, в области приняты все меры безопасности.

— Совместно с ЦИК и Роспотребнадзором были разработаны рекомендации, которые мы выполняли и будем выполнять. Если гражданин придет на избирательный участок, ему волонтер или наблюдатель померит температуру, после этого предложат продезинфицировать руки, выдадут перчатки, маску, одноразовую ручку. После этого он уже попадет в помещение для голосования. Если будет очередь, то люди будут стоять на расстоянии двух метров друг от друга. На вытянутой руке нужно показать члену комиссии развернутый паспорт, после этого снять маску и показать, что это он на фотографии в паспорте. На выходе маски и перчатки можно скинуть в антибактерицидный бокс.

Кроме того, на некоторых участках стараются разводить потоки людей, чтобы повысить безопасность.

— Все участки разные. Там где есть возможность сделать сквозной проход граждан, он будет обеспечен. Плюс к этому планируется регулярное проветривание и ежедневная обработка всех контактных поверхностей специальными клининговыми службами, которые закрывают большинство самых крупных участков. У нас их более двух тысячу, везде будут люди ходить с тряпочками и протирать все специальными средствами. Я думаю, этот комплекс мер будет достаточно безопасным для граждан.

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